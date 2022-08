Oroscopo Paolo Fox settembre 2022: le previsioni del mese per tutti i segni zodiacali

Leggi l’oroscopo di Paolo Fox per il mese di settembre 2022, rivolto a tutti i segni zodiacali. Appena ritornati dalle vacanze estive, ci prepariamo ad affrontare un nuovo mese, ricco di stimoli e opportunità da cogliere al volo. Cosa avranno in serbo le stelle per le prossime settimane? Se vuoi scoprirlo in anticipo, ti basterà leggere le seguenti anticipazioni astrali tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per settembre 2022.

Ariete

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox settembre 2022 si preannuncia un mese particolarmente importante. Quello che potrai ottenere dipenderà da quanto vorrai metterti in gioco. La tua condizione sarà più libera, rispetto al passato e se dovrai fare nuove scelte, avrai le idee molto più chiare. Non vere timore dei cambiamenti nel lavoro! Sarà un mese giusto per chiudere nuovi accordi, firmati dei contratti. Settembre ti permetterà di costruire un solido futuro in amore. Chi in passato ha vissuto dei problemi sentimentali, dovrà approfittare di questo mese per provare a sanarli.

Toro

Il mese di settembre ti regalerà un bel momento planetario in cui Sole, Venere, Urano e Plutone saranno in ottimo aspetto. Nelle prossime settimane sarà indispensabile prendere decisioni drastiche riguardo i soldi e le spese. Forse attireranno qualche polemica in famiglia, ma saranno il modo migliore per fare fronte ai tuoi problemi economici. In arrivo nuove offerte di lavoro, possibile proposte far svolgere un nuovo incarico. Gran parte del mese vedrà Venere in aspetto favorevole: potrai recuperare in amore, a prescindere dalla tua situazione.

Gemelli

Settembre ti consentirà di fare un grande salto verso il futuro. Nei prossimi giorni avrai ancora Marte nel tuo segno, Giove amico, Mercurio che ti invita ad agire e metterti in gioco. Entro poche settimane saranno molti i Gemelli a passare dalla fase di preparazione e programmazione a qualcosa di più importante. Rispetto al passato, ora hai decisamente più grinta e determinazione. Le tue idee varranno oro: non sottovalutarle o tenerle per te. In amore servirà cautela, con Venere contraria. I fine settimana saranno particolarmente agitati: ti occorrerà prudenza doppia.

Cancro

Il mese di settembre, secondo l’astrologo Paolo Fox, ti aiuterà a recuperare la tranquillità che ti è mancata finora. Purtroppo, in questo periodo sarai costretto ad accettare malvolentieri alcuni compromessi, pur di rimetterti in gioco. In ambito economico dovrai risolvere ancora qualche difficoltà economica. Pesano in particolare le spese dovute alla casa o a un trasferimento. Non azzardare rischi inutili nel lavoro e con i soldi. In amore avrai molta più armonia e vogli di confrontarti, di aprirti agli altri. Settembre sarà accompagnato da un’intrigante condizione planetaria per i sentimenti e gli incontri.

Leone

I nuovi progetti e le chiamate saranno confermate. Nel corso del mese potresti provare un po’ di agitazione, se dovrai prendere una decisione importante. Alla fine, però, sarai in grado di superare ogni prova! Chi ha avuto il coraggio di accettare nuovi ruoli o proposte, vedrà aprirsi nuove strade professionali da percorrere. Nelle prossime settimane saranno favorite le collaborazioni in altre città, gli spostamenti. Le nuove storie d’amore avranno uno sviluppo interessante. Potrebbero accadere piccoli screzi di coppia: cerca di non andare il competizione con il partner. Non ti mancherà il fascino nemmeno a settembre.

Vergine

Settembre sarà un mese molto stimolante. L’unico cruccio potrebbe riguardare l’ansia con cui affronterai i nuovi lavori, i nuovi progetti professionali. Cerca di contenere la paura di non farcela con i soldi. A peggiorare questa sgradevole sensazione sarà Marte contrario che formerà una quadratura con Venere, intorno al 17 del mese. Occhio alle spese di troppo! Non temere, alla fine ogni cosa andrà per il verso giusto. Con Venere nel segno avrai voglia di ufficializzare una storia nata da poco. Le relazioni e le intese saranno soprattutto di tipo mentale, l’aspetto fisico sarà in secondo piano. Preoccupazioni in famiglia, forse legate a un parente stretto.

Bilancia

Come sempre dovrai fare particolare attenzione alle vertenze, ai contenziosi legali o finanziari. Con Giove in opposizione le soluzioni arriveranno non prima del prossimo anno. Occorrerà pazienza. Il cielo di settembre darà una grande mano alle Bilancia più incerte. In questi giorni avranno più chiarezza e sapranno finalmente quale direzione prendere. Finalmente ti senti più ottimista rispetto al passato. A fine mese potresti perfino ricevere una buona notizia di lavoro. In amore non avrai grosse turbolenze. Venere sarà neutrale fino al 29. I sentimenti torneranno in auge con più irruenza, avrai voglia di recuperare la relazione.

Scorpione

Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, settembre 2022 sarà molto proficuo. Passati i primi cinque giorni, ancora piuttosto sottotono, potrai valutare nuovi lavori e progetti. Chi è in cerca delle sua strada lavorativa, in questo momento potrà fare più chiarezza. Anche chi è ancora bloccato dovrà recuperare la speranza. Il peggio è passato. Più ti avvicinerai alla fine dell’anno e più avrai nuove chance. Nelle giornate in cui sarai assalito dalla voglia di rivoluzionare ogni cosa, ti converrà fermarti e pensarci molto bene. Con Venere di nuovo attiva potrai recuperare in amore. Se in agosto qualcuno ti ha provocato, fatto arrabbiare, dovresti provare a porgere la mano e lasciare andare il risentimento.

Sagittario

Occhio alle mosse azzardate, ai passi falsi! A settembre faresti bene a non infilarti in situazioni stressanti: stai lontano dai problemi! Se di recente hai avuto alcune difficoltà economiche o legali, dovrai munirti di enorme pazienza e attendere che le cose si sistemino. Ritardi nei guadagni. Non farti trascinare dalla tua emotività. Rimani razionale e fiducioso delle tue capacità. Punta tutto sul 2023 che si preannuncia un anno importante. Purtroppo le stelle di settembre non prospettano niente di buono in amore. Nei weekend soprattutto faresti bene a tenere a bada un eventuale atteggiamento provocatorio, che non aiuterà la coppia.

Capricorno

Sul fronte lavorativo dovrai mantenere la calma e il sangue freddo. Non avrai nuove incertezze, ma avere nuovi incarichi sarà più complicato di quanto credessi. Possibili, irritanti ritardi negli incassi. Qualcuno dovrà attendere fino a novembre per avere un pagamento. Prendere nuove decisioni ti costerà fatica, ma come sempre la tua incredibile determinazione ti premierà. Nuovi orizzonti di lavoro da esplorare. In amore avrai la possibilità di recuperare terreno, grazie a Venere di nuovo attiva. Molte coppie vorranno fare progetti in grande stile. Saranno favoriti i nuovi incontri.

Acquario

Secondo le previsioni astrologiche di Paolo Fox il mese di settembre sarà migliore rispetto ad agosto. Potrai contare su Marte e Giove favorevoli. Gli Acquario stanchi della solita routine, potranno pensare a qualcosa di nuovo da realizzare. Ora che anche Mercurio è interessante potrai ricevere qualche gratifica in più, magari il 16 o il 26 del mese. Questo mese sarà promettente se vorrai valutare nuove strade da percorrere in futuro o nuove collaborazioni. In amore finalmente non dovrai più tenere testa all’opposizione di Venere. I single dovrebbero guardarsi attorno, rimettersi in gioco. Occhio all’intrusione di qualche famigliare impiccione.

Pesci

Settembre ti troverà molto agitato e fin troppo irruente nel lavoro. Il Sole, Mercurio e Marte saranno in aspetto contrario fino al 12. Purtroppo avrai molti motivi di inquietudine e insoddisfazione. Saranno diversi i Pesci che dovranno tagliare qualche spesa di troppo e riconsiderare la propria vita professionale. Dovresti sfruttare questo tempo per pensare a nuovi progetti in vista del prossimo dicembre, quando Giove entrerà nel segno. Purtroppo questo mese metterà sotto pressione molte coppie. I rapporti più solidi avranno comunque dei piccoli disagi, forse perché l’amore non sarà in primo piano. Ti servirà estrema cautela in amore e in famiglia.