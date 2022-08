Questo trucco del bicchiere contro le zanzare sta facendo impazzire il web

Esiste un trucco del bicchiere contro le zanzare che sta spopolando nel web. Si tratta di un rimedio infallibile per allontanare le temibili zanzare, facendo leva su cosa dà loro fastidio. Tutto quello di cui avrai bisogno, per metterlo in atto, sarà un bicchieri e pochi altri ingredienti.

Ecco il trucco del bicchiere contro le zanzare

Cosa da fastidio alle zanzare? È una domanda che ci poniamo ogni estate, quando questi insetti molesti ci ronzano intorno alla ricerca della loro preda migliore. Anche se le vacanze estive stanno finendo, loro, le zanzare, non sono ancora sparite. Sei stanco di essere svegliato di notte dal loro ronzio o di passare una serata a grattarti? Nelle prossime righe scoprirai un trucco geniale contro le zanzare in grado di sostituire i classici insetticidi.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa ma queste sono le piante da potare a inizio settembre

Per utilizzarlo, dovrai procurarti poche cose. Ti serviranno un semplice bicchiere, anche se in plastica andrà benissimo; alcune fette di cipolla; l’aceto di vino e la scorza del limone. Una volta che avrai recuperato gli ingredienti, potrai cominciare a mettere in atto il tuo rimedio casalingo anti zanzare.

Dovrai riempire il bicchiere di aceto di vino. Poi aggiungi alcune bucce di limone e infine la cipolla a fette. Non ci crederai, ma sarà sufficiente questo intruglio per scacciare gli insetti da casa tua. Se vuoi sentirti ancora più protetto, faresti bene a preparare più bicchieri che potrai piazzare intorno a te o sui davanzali delle camere da letto.

Trucco del bicchiere contro le zanzare: ecco perché funziona

Spesso i rimedi più semplici nascondono le risposte più efficaci. Se vuoi sbarazzarti delle zanzare potresti provare ad adottare il trucco del bicchiere. Può sembrarti una banalità, ma questo espediente fa leva su una caratteristica spiccata di questo fastidioso insetto: il suo olfatto.

Le zanzare hanno un senso dell’olfatto talmente sviluppato che sono capaci di fiutare la preda a oltre 60 metri di distanza. È grazie al loro olfatto così accentuato che si orientano. Così come le zanzare sono attratte da alcuni odori, non ne tollerano altri. Il limone, la cipolla e l’aceto emanano degli aromi che risultano loro insopportabile e le fanno allontanare.

Se adotterai il trucco del bicchiere contro le zanzare non solo ti risparmierai altre punture, durante le ultime serate estive all’aperto. Scongiurerai anche il pericolo di reazioni allergiche o, peggio ancora, di qualche infezione virale che questo insetto potrebbe veicolare a tua insaputa.