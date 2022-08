Settembre è alle porte: ecco cosa iniziare a potare e le piante ideali del mese

Settembre è alle porte ed è quindi arrivato il momento di procedere a risistemare il giardino in previsione della stagione autunnale. Dobbiamo decidere pertanto cosa potare e cosa tagliare dal giardino così da liberare spazio per l’arrivo di nuove piante che fioriranno in settembre. I giardini non cambiano solo con le stagioni, ma si evolvono e crescono nel tempo.

Ogni nuova stagione offre opportunità uniche per scoprire nuovi interessi, trascorrere più tempo all’aperto, imparare a conoscere le piante e l’orticoltura e provare nuove attività che danno al nostro giardino un aspetto completamente nuovo. Settembre è il momento ideale per rinnovare il giardino grazie alla sua ricca varietà di attività.

Andare in missione alla ricerca di piante

Quando il clima si raffredda, le piante iniziano ad andare in letargo. È ora di agire potando e raccogliendo le piante per riportarle in vita. Coltivare erbe, verdure e fiori non è mai stato così facile grazie alla popolarità del giardinaggio indoor. Questo hobby di tendenza può essere praticato tutto l’anno, al chiuso e con il minimo sforzo.

Il giardinaggio indoor vi offre uno spazio per sperimentare una varietà di piante diverse, dandoci anche l’opportunità di coltivare alcune delle nostre erbe, verdure e fiori preferiti per tutto l’anno. Le luci di coltivazione, le tende di coltivazione e i sistemi idroponici possono rendere più facile il giardinaggio indoor, ma con un po’ di ricerca e creatività è possibile farlo gratuitamente.

In ogni caso, settembre è tempo di tagliare il prezzemolo, raccogliere gli ultimi rametti di rosmarino e la menta. Queste piante aromatiche stanno dando gli ultimi omaggi prima del riposo autunnale perciò se vogliamo seccare e conservare per l’inverno è ora di potare le piante e intervenire. Altrimenti possiamo spostare le piante all’interno e prolungare la loro produttività di qualche mese. Lo stesso dicasi per l’origano e il timo: da raccogliere prima che inizino a fiorire.

Se nel nostro orto fanno ancora bella foggia pomodori, peperoni, cetrioli o qualsiasi altro ortaggio popolare, questo è il momento migliore per raccogliere dato che hanno raggiunto la massima maturazione. Una volta eliminato i prodotti possiamo procedere a togliere le piante e levigare il terreno, così sarà pronto per le prossime coltivazioni. Cosa possiamo mettere al loro posto? Cavolo, broccoli, verze e radicchi sono adatti al periodo.

Settembre è tempo di potare le piante

Occupiamoci di potare le piante prima dell’arrivo dell’autunno. Tagliamo dunque i rami che risultano secchi e privi di foglie e controlliamo che le piante siano protette da parassiti, malattie e dal freddo. In caso, predisponiamo già dei tessuti per riparare dai primi freddi così da essere pronti all’occorrenza.

L’autunno è un momento ideale per approfittare dei colori vivaci che la natura ha da offrire. Mentre alcune piante stanno morendo, altre stanno raggiungendo il loro apice e producono fiori, fogliame e frutti splendidi e colorati. Possiamo usare queste bellissime piante per creare un’esposizione autunnale colorata nel nostro giardino o spazio interno. Le piante ornamentali autunnali sono: anemoni, crisantemi, nerina, astri, dalie, aconiti e alcune varietà di rose.