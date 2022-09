Un sacchetto di plastica sulla scopa pare sia un metodo efficace di pulizia che sempre più persone stanno iniziando a utilizzare. Come ci sentiremmo se qualcuno tornasse a casa con un sacchetto di plastica in testa? Probabilmente ci metteremo a ridere perché penseremo subito a uno scherzo. E se lo stesso sacchetto lo mettiamo sulla scopa?

Se pensiamo che le pulizie consistano solo nello strofinare i pavimenti e le finestre fino a farli brillare, abbiamo una notizia in serbo. La pulizia non deve essere necessariamente complicata. Basta avere una conoscenza di base di ciò che le diverse superfici e sostanze richiedono per apparire al meglio. Mantenere le cose semplici significa usare la minor quantità possibile di prodotti chimici pur ottenendo i risultati desiderati.

Ti potrebbe interessare: Yogurt nelle piante: ecco perché tutti i giardinieri hanno iniziato a farlo

Una filosofia che tutti dovremmo imparare ad adottare per far fronte alle conseguenze dell’inquinamento ambientale e al sovraccarico di prodotti industriali all’interno delle nostre abitazioni. Il segreto è imparare a sfruttare il potere lavante e disinfettante di molti prodotti di origine naturale che teniamo poco in considerazione ma che tutti possediamo in dispensa.

A cosa serve un sacchetto di plastica sulla scopa?

Esistono vari modi per raccogliere i capelli e i peli in casa. Uno di questi è quello di mettere un sacchetto sulla scopa per raccogliere i residui dispersi in casa. Si può anche usare una vecchia federa o un fazzoletto ma il sacchetto si può utilizzare e poi gettare nell’immondizia senza doverlo lavare in lavatrice.

Un’altra opzione è quella di utilizzare reti o cuffie per capelli, se non si hanno a disposizione dei sacchetti di plastica, poiché funzionano efficacemente allo stesso modo. Oppure possiamo ricoprire la scopa con una pellicola di plastica e spazzare normalmente. Otterremo lo stesso risultato e raccoglieremo in men che non si dica tutti i capelli e i peli sparsi per i pavimenti della casa, sui letti e sui divani.

Altri prodotti naturali efficaci per le pulizie domestiche

L’aceto è un detergente economico ed ecologico che può essere utilizzato per quasi tutto. Questo prodotto non solo è efficace per la pulizia, ma lascia anche la casa fresca e profumata. Un altro aspetto positivo dell’aceto è che si può mescolare con altri ingredienti per creare diverse soluzioni di pulizia. Ottimo anche da utilizzare al posto dell’ammorbidente in lavatrice poiché disinfetta ed elimina gli odori persistenti.

Il limone è un altro strumento di pulizia semplice ma efficace. È una scelta eccellente per pulire i piani di lavoro, i pavimenti e le finestre. È uno sbiancante naturale, il che significa che può schiarire i tessuti e i mobili in legno, quindi usatelo con cautela. L’olio essenziale di limone è anche un’ottima alternativa ai deodoranti chimici.

Il bicarbonato di sodio è un ottimo detergente multiuso. Può essere usato per pulire i pavimenti, assorbire gli odori, sturare gli scarichi e molto altro ancora. Possiamo anche cospargere il bicarbonato di sodio sui tappeti per assorbire gli odori e pulirli allo stesso tempo o per deodorare il frigorifero. Inoltre, svolgerà un’azione disinfettante per i tessuti, i pavimenti e qualsiasi altra superficie.