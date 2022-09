Igienizzare il bucato in lavatrice: ecco come fare per un lavaggio perfetto

Igienizzare il bucato in lavatrice è fondamentale soprattutto nella stagione estiva per eliminare tutti i residui di sudore. La lavatrice è sicuramente la nostra miglior alleata quando si tratta di prendersi cura del bucato. Diversamente dal tradizionale lavaggio a mano, la lavatrice consente di mettere in pratica un metodo pulite decisamente più profondo.

La scelta dei capi da lavare, il loro imballaggio, il loro trasporto fino alla lavatrice sono tutti aspetti da curare con attenzione. Per trasformare l’attività di lavaggio in una vera e propria esperienza ricreativa e rilassante e non fonte di stress, rabbia e frustrazione, è importante che la lavatrice sia perfettamente regolata.

Quali detersivi per la lavatrice scegliere

I primi accorgimenti da prendere in considerazione in fase di lavaggio sono senza dubbio dovuti all’utilizzo di detersivi. Spesso, infatti, l’utilizzo di detergenti troppo aggressivi può comportare la possibilità di rovinare la nostra lavatrice, il nostro bucato e anche l’ambiente nel quale viviamo. Il consiglio, in questo caso, è quello di utilizzare detersivi delicati, il cui utilizzo non comporta alcun rischio eccessivo per il funzionamento della macchina.

In questo senso, possiamo ricorrere a detergenti naturali o sostituti dei prodotti industriali. Per esempio, il sapone di Marsiglia è un ottimo alleato per pulire in maniera corretta e igienizzare il bucato senza essere troppo aggressivo. L’aceto di vino bianco, il bicarbonato di sodio e il succo di limone, sono altri igienizzati che rifiniscono il fattore pulente senza inquinare l’ambiente.

Come igienizzare il bucato in lavatrice? La prima regola da rispettare è quella di utilizzare una quantità molto ridotta di detersivo. Per quanto riguarda l’acqua, si consiglia di utilizzare del ciclo di lavaggio con acqua fredda. La temperatura ideale perché il bucato non si sfibri è di circa 40 gradi. Infine, è opportuno effettuare un ciclo di risciacquo durante il quale si aprirà la macchina. Questo per consentire all’acqua di scorrere nello scarico e non sul bucato.

Pulire la lavatrice è importante anche per il bucato

La nostra lavatrice è una macchina che utilizziamo quotidianamente, sia per il nostro bucato, sia per la nostra biancheria intima. In questo modo, man mano che laviamo i nostri capi, viene a contatto con milioni di batteri. Per quanto possiamo pensare di lavare le nostre macchine a pieno regime, inevitabilmente questi batteri rimangono e, all’interno della macchina, si moltiplicano. Una precauzione importantissima quindi, per non rovinare il nostro bucato, è proprio quella di effettuare una regolare pulizia della nostra lavatrice.

Come prima cosa, è necessario effettuare una regolare manutenzione, secondo le indicazioni riportate nelle istruzioni del produttore. Alcuni pezzi possono essere tolti e puliti ma questo tipo di manutenzione va fatta con cognizione di causa per non rovinare i componenti. Si possono togliere i residui di sporco con un panno morbido e acqua tiepida. Per fare questa operazione, è bene utilizzare un detergente delicato che non danneggi la macchina.

Infine, passiamo sempre le parti molli per togliere eventuali residui come la parte di chiusura dello sportello. Potrà sembrare incredibile quanto sporco si possa nascondere in quello spazio.