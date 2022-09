Nessuno lo sa, ma questi sono insetticida naturali: ecco di quali si tratta

Gli insetticida naturali sono sostanze che possono essere utilizzate per proteggere i raccolti da insetti nocivi e infestanti. Naturalmente, si tratta di prodotti naturali anziché sintetici o chimici. In pratica, sono sostanze che si ottengono dalle piante, dalle erbe e dai minerali. Si tratta di un prodotto alternativo agli altri insetticidi, in quanto non è tossicologico per l’ambiente e gli animali domestici.

Questi prodotti sono composti da resine, oli essenziali e alcaloidi e sono più efficaci rispetto agli insetticidi sintetici nella coltivazione biologica. Bisogna anche dire, però, che sono meno efficaci rispetto agli altri prodotti chimici o industriali, poiché hanno una minor concentrazione e non agiscono immediatamente.

Cos’è un insetticida naturale?

Un insetticida naturale è un prodotto che si ottiene da piante o da minerali, che non ha effetti dannosi sulle persone o sugli animali domestici. Gli insetticidi naturali sono una buona alternativa agli insetticidi sintetici, poiché non presentano lo stesso pericolo per l’ambiente. Gli insetticidi naturali sono composti da sostanze come resine, oli essenziali e alcaloidi, e sono più efficaci di altri insetticidi nelle coltivazioni biologiche.

Sono tra i prodotti naturali più frequentemente utilizzati per combattere gli insetti perché danno un ottimo risultato. Vengono spesso utilizzati per la coltivazione di frutta e verdura, in particolare per le coltivazioni biologiche. Inoltre, possono essere utilizzati per combattere le zanzare, le mosche, i pidocchi e altri insetti che possono essere dannosi per gli esseri umani.

Le sostanze contenute nei prodotti per insetticidi naturali sono tossiche per gli insetti e le altre creature che stanno cercando di danneggiare il raccolto. In effetti, il meccanismo degli insetticidi naturali è più o meno lo stesso di quello degli insetticidi sintetici. Ma tendono ad avere un meccanismo più lento rispetto agli insetticidi sintetici.

Tuttavia, la differenza principale è che gli insetticidi naturali non sono tossici per le persone e per gli animali domestici. Perciò possiamo tranquillamente spruzzare questi prodotti senza preoccuparci di assorbire sostanze nocive al momento del consumo di frutta o verdure. Una volta che le sostanze sono state ingerite dall’insetto dannoso, o che hanno toccato le loro piume o gusci, creano un gel che li uccide lentamente.

Alcuni tipi di insetticida naturali

I fondi di caffè sono ottimi per fare allontanare le formiche da casa, così come il pepe di cayenna. Basterà mettere un po’ di prodotto nei luoghi di entrata e di uscita per impedirne l’accesso. Gli stessi prodotti possono essere usati sul terriccio delle piante. I fondi di caffè andranno sparpagliati in prossimità del fusto principale mentre il pepe di cayenna andrà diluito nell’acqua e poi spruzzato direttamente sulle foglie.

Il macerato di ortica è ottimo contro gli afidi. Anch’esso va diluito con l’acqua e spruzzato sulla pianta. Il borace e il bicarbonato di sodio sono due sostante antisettiche, ottime per le piante. Bisogna solo fare attenzione a non esagerare per non aumentare il livello di acidità del terreno. Basta mettere uno o due cucchiai sul terreno. Oppure, diluire il prodotto con dell’acqua e spruzzare sul terreno mai direttamente sulla pianta per non comprometterne il bilanciamento funzionale.