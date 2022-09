Ristruttura casa con il bonus di € 48.000: ecco come richiederlo

Se devi ristrutturare casa, potresti valutare l’eventualità di richiedere il bonus di 48.000 euro, il cosiddetto Bonus Casa. Si tratta di un incentivo statale che offre un finanziamento, per restaurare sia la parte interna, sia quella esterna di un immobile. Usufruendo di questa agevolazione, avrai diritto anche allo sconto direttamente in fattura.

Come ristrutturare casa con il bonus di € 48.000

Grazie al bonus Casa di 48.000 euro hai la possibilità di ristrutturare la tua casa, risparmiando dei soldi. È un’opportunità che lo stato offre, per diminuire di gran lunga le spese di restauro che riguardano l’interno e l’esterno del tuo immobile. Non temere di perdere questa occasione! Il bonus di 48.000 euro sarà disponibile fino alla fine del 2024.

Ti potrebbe interessare: Igienizzare il bucato in lavatrice: ecco come fare per un lavaggio perfetto

Il bonus Casa è un’agevolazione che ti permette di detrarre metà dei costi sostenuti per la ristrutturazione di casa, fino a un massimo di 96.000 euro. Questo vuol dire che potresti ambire a ottenere uno sconto di ben 48.000 euro sui lavori che potrai destinare agli interni e alle facciate esterne dell’immobile.

Il bonus statale di 48.000 euro non finisce qui. L’incentivo non riguarda solamente i lavori di restauro veri e propri, ma anche eventuali interventi di manutenzione e risanamento, ordinari e straordinari. Potranno richiedere il bonus Casa anche coloro che vogliono fare un lavoro per abbattere le barriere architettoniche, realizzare un’autorimessa o posti auto pertinenziali.

Ecco come richiedere il bonus di 48.000 euro

Il bonus Casa di 48.000 euro è una grande opportunità, perché ricopre un‘ampia gamma di lavori di ristrutturazione e prevede una procedura piuttosto semplice per fare richiesta. Potrai usufruire del bonus Casa di 48.000 euro, scegliendo tra diverse soluzioni.

La detrazione d’imposta (Irpef), che potrai scontare in 10 rate annuali; La cessione del credito, che ti offrirà l’opportunità di ottenere uno sconto direttamente in fattura, a lavori compiuti.

In sintesi, potrai optare di ottenere lo sconto di 48.000 euro, nel momento in cui dovrai pagare i lavori all’impresa edilizia. Se ti muoverai in tempo, potresti perfino utilizzare il bonus Casa insieme al bonus mobili ed elettrodomestico. Si tratta di un’agevolazione statale che avere uno sconto del 50% su un massimo di 10.000 euro di spesa. Per fare richiesta, però, dovrai muoverti entro, e non oltre, dicembre 2022. A partire dall’anno 2023 i massimali di spesa previsti per il bonus mobili scenderanno a 5.000 euro.