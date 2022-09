Da oramai molti anni lo stato italiano ha sviluppato e migliorato con il tempo diversi strumenti che hanno una funzione ambivalente, utile sia per il cittadino ma anche il funzionamento stesso della burocrazia, e tra quelli più sfruttati e richiesti da parte della cittadinanza spicca l’ISEE, ossia l’Indicatore della Situazione Economica, un valore determinato da diversi fattori che risulta indispensabile per comprendere la situazione legata al reddito (ma non solo) di un determinato contesto familiare. Questo strumento è infatti utilizzato anche per erogare molte tipologie di bonus e altri strumenti di tipo ammortizzatore sociale. Da qualche tempo l’INPS mette a disposizione una versione semplificata dell’ISEE che è richiedibile anche online.

Indicatore della situazione economica equivalente

Ma cos’è fondamentalmente l’ISEE? Si tratta di un calcolo che viene ottenuto dal rapporto tra l’indicatore della situazione economica (definita semplicemente ISE, ossia il valore assoluto dato dalla somma dei redditi e del 20% dei patrimoni mobiliari e immobiliari dei componenti il nucleo familiare) e il parametro desunto dalla scala di equivalenza, determinato dal numero dei componenti del nucleo familiare ma anche dalla condizione di questi ultimi.

ISEE online, come si richiede velocemente? Ecco la guida

In generale l’ISEE nel suo calcolo tiene conto dei vari redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari, e può essere richiesto attraverso la presentazione della DSU, ossia la Dichiarazione Sositutiva Unica.

L’ISEE online permette di sviluppare un calcolo preciso attraverso il sito ufficiale dell’INPS, dapprima attraverso una vera e propria simulazione che permette di avere un’ottica precisa sul calcolo finale, ma attraverso il medesimo portale è possibile adempiere all’intera pratica.

Come evidenziato dal portale ufficiale per l’ISEE del sito INPS, dove è presente anche una video guida piuttosto esplicativa.

Per poter usufruire di tutti i servizi e quindi anche dell’ISEE online è obbligatorio essere muniti di una forma di identità digitale come lo SPID oppure la Carta d’Identità digitale.