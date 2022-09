Essere spericolate è un termine che ha una connotazione dalle numerose sfaccettature, e sta ad indicare una tendenza all’avventura anche senza curarsi una particolare propensione verso la prudenza. Spessi gli spericolati non hanno un senso del pericolo così spiccato, e non hanno paura di sporcarsi le mani quando si gettano a capofitto in nuove avventure. In molti casi sono queste le personalità che hanno maggior successo in ambito sociale proprio perchè sono considerabili “fuori dagli schemi”, e anche tra le donne esistono quelle decisamente spericolate. Le conosci?

Le donne più spericolate secondo lo zodiaco sono…

Bilancia

E’ prudente eppure spericolata, ma nel caso della Bilancia non è un controsenso, anzi rappresenta al meglio la mentalità di questa donna che non ama correre rischi a meno che non siano previsti dal proprio carattere. Legata alla routine, è molto sicura di se e comprende al 100 % quando può rischiare. Spericolata quanto basta.

Toro

La Toro è solita prendere la vita come viene, apprendo solo a tratti vittima degli eventi. Non ama la routine programmata anzi spesso intraprende anche le azioni abituali con un atteggiamento folle e spericolato, che viene percepito come il sale della vita. Toro anche se deve fronteggiare nuove esperienze tende a farlo senza evitare di esporsi.

Sagittario

Difficile mettere “paletti” alla personalit così esplosiva come Sagittario che non deve trarre in inganno: anche se comprende il fattore di rischio di ogni situazione è solita spesso sfidare la ragione ed esibirsi in atteggiamenti e avventure che sarebbero razionalmente poco consigliabili in quasi tutti i casi.