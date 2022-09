Settembre è uno dei mesi d’oro per orto, giardino e frutteto; lavorando molto durante queste settimane possiamo porre solide basi per una crescita ottimale delle nostre piante durante la primavera del prossimo anno. Oggi vedremo quali lavori di sfoltimento di piante fare dopo il 10 settembre. La potatura è importantissima per molte ragioni. Ciò permette difatti alla pianta di avere vari benefici tra cui: una più grande ossigenazione; un minore rischio che la pianta contragga malattie e parassiti; una più grande robustezza e opposizione alle intemperie ed infine una migliore fruttificazione o fioritura. Di solito la potatura può essere attuata in due diversi periodi dell’anno: in inverno e in estate.

Ecco le piante che vanno potate dal 10 settembre: la lista

La potatura estiva si realizza tra la fine di agosto e gli inizi di settembre, in simultaneità con il periodo di seconda germogliazione. Arrampicate sulle pareti verticali o stringiate ad altre piante adiacenti, tali specie vegetali ornano benissimo ogni zona del nostro giardino.

Nell’elenco delle piante rampicanti da sfoltire nel nono mese dell’anno ci sono: Gelsomino comune, da tagliare a meno di 50 cm dalla base; poi la Lionicera, che ha necessità dell’assottigliamento dei germogli fioriti per evitare di diventare eccessivamente congestionata. La situazione perfetta sarebbe tagliare di circa un terzo il recente germoglio laterale più in basso; Passiflora, da potare a circa 30 cm per incrementare la fioritura. Nella lista degli arbusti sempreverdi da sfoltire nel mese di settembre ci sono: Rose, nel caso di piante molto grandi.

Si ricorda di toglierei fiori appassiti per evitare che tolgano inefficacemente la pianta di linfa preziosa; Abelia, che richiede solamente la rimozione di steli morti e rovinati. Infine, c’è ancora tempo per potare i caprifogli arbustivi, come il noto Lonicera. Le siepi sempreverdi dovrebbero essere potate rimuovendo circa la metà del nuovo sviluppo ogni anno, fino a raggiungere l’altezza desiderata. Poi, serve sfoltire la siepe a maggio e di nuovo a settembre.

Anche le siepi di Prunus laurocerasus, ossia Lauroceraso, avranno beneficio da una potatura in tale periodo dell’anno, ma il consiglio è di potare con le forbici, visto che le foglie tagliate con tronchesi possono incenerirsi rapidamente e diventare marroni. Ecco dunque cosa potare prima dal 10 settembre.