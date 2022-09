Ecco tutti gli insetti che trovi nelle piante e devi scacciare: la guida

Alcuni insetti che trovi nelle piante sono estremamente dannosi perché rovinano il loro tessuto vegetativo portandole alla morte. Non è sempre facile coltivare le piante e scoprire i parassiti che le accompagnano. Anche se possono sembrare innocenti, queste piccole creature possono causare seri danni al nostro giardino e alle nostre piante.

Tuttavia, l’individuazione precoce e le misure di prevenzione ci aiuteranno a evitare potenziali problemi. Informiamoci il più possibile sui parassiti che vivono nel nostro ambiente domestico. Teniamo d’occhio le piante in modo da poter identificare un problema prima che sia fuori controllo o esponga il resto della pianta a infezioni.

Ci sono molti parassiti che amano mangiare le piante dall’interno, ma ci sono molti modi per evitare che distruggano tutto. Individuiamo dunque gli insetti o le malattie che hanno maggiori probabilità di colpire le vostre piante e interveniamo prima che colpiscano. E ricordiamoci che il modo migliore per eliminare i parassiti è quello di evitare che attecchiscano nel vostro giardino. Prima ancora di iniziare a piantare, quindi, controlliamo il terreno per individuare eventuali problemi.

Come evitare i parassiti

È possibile evitare i parassiti se abbiamo un terreno ricco di sostanze nutritive, privo di erbacce e con un buon sistema di drenaggio per evitare un possibile ristagno idrico. Le piante troppo ravvicinate a un irrigatore o a un tubo rischiano di essere più umide e quindi attirano gli insetti. Dividiamo bene il terreno in modo che non si verifichi questo problema. Infine, una soluzione efficace per allontanare i parassiti è quello di attirare gli insetti utili nel nostro giardino coltivando fiori come le calendule o utilizzando alcune erbe nel nostro compost.

Ma il primo vero passo per combattere i parassiti è la loro corretta identificazione. Se non sappiamo con chi abbiamo a che fare, sarà una lotta ad armi impari. Gli afidi sono piccoli insetti verdi che amano nutrirsi della linfa delle piante. Si trovano per lo più a grappoli sulla pagina inferiore delle foglie, ma si possono vedere anche sugli apici e sugli steli. Questi insetti possono essere combattuti manualmente o con l’aiuto di un predatore naturale.

Gli acari del ragno sono dei minuscoli parassiti che si trovano di solito sulla parte inferiore delle foglie e sono facilmente identificabili grazie alle loro ragnatele. Gli acari sono notoriamente difficili da eliminare e non rispondono bene a molti pesticidi. Una soluzione naturale ottima è un macerato di ortiche da spruzzare su tutta la pianta.

Le cimici e le cavallette sono gli insetti più pericolosi a fine estate e nel periodo autunnale. Si nutrono di verdura e ortaggi, soprattutto quelli appena piantati. Perciò dobbiamo fare molta attenzione che i nostri germogli non siano infestati da questi insetti. Come fare? Controllare almeno una volta alla settimana e coprire se possibile le piantine con una rete a filo sottile e stretto.

Gli insetti che trovi nella piante non sono tutti nocivi, per esempio le coccinelle sono delle grandissime pulitrici come anche le formiche. Si cibano di migliaia di afidi in un giorno e mantengono in salute le piante.