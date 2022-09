Smalto secco: non buttarlo! Ecco il segreto per recuperarlo

Hai lo smalto secco? Non buttarlo via! Puoi recuperarlo facilmente, grazie a un semplice ingrediente. Se non lo usi con frequenza, può capitare che la boccetta di smalto si sciupi, diventi secca o densa. Esiste un trucco efficace per restituire la consistenza originale al prodotto per unghie e nelle prossime righe te lo sveleremo.

Smalto secco: ecco il segreto per recuperarlo

Lo smalto è un prodotto cosmetico tra i più utilizzati. Sempre più donne amano uscire di casa con una manicure perfetta. La moda di oggi impone di cambiare regolarmente look alle tue unghie. Così facendo, però, può succedere che più boccette di smalto siano aperte e lasciate inutilizzate per diverso tempo. Come conseguenza, a lungo andare il prodotto a contatto con l’aria potrebbe perdere facilmente la sua consistenza originale.

Se lo smalto è diventato secco, la manicure sarà decisamente poco accattivante. Steso con il pennello applicatore sarà disomogeneo, con piccoli grumi e conferirà un aspetto sgradevole alle unghie. Questo accade, perché le molecole di cui è fatto lo smalto, dopo l’apertura iniziale, tendono ad addensarsi.

Non disperare! Esiste un trucco per rendere nuovamente fluido lo smalto secco. Tutto ciò di cui avrai bisogno sarà dell’olio di mandorle o, in alternativa, di olio di oliva. In questo modo, non solo recuperai il cosmetico, potrai nutrire al contempo le tue unghie.

Come recuperare lo smalto secco con l’olio di mandorle

Ti basterà versare due gocce di olio di mandorle nella boccetta dello smalto. Senza scuoterla, dovrai strofinare la boccetta tra i palmi delle mani. Il calore che si formerà a contatto con la pelle riscalderà il prodotto e scioglierà gli addensamenti delle molecole, la causa principale dello smalto secco. Se due gocce di olio non dovessero produrre l’effetto desiderato, potrai sempre raddoppiare la quantità. Ricordati, che dovrai ripetere questa operazione, tutte le volte che lascerai inutilizzato per molti giorni il prodotto.

Cosa NON fare quando lo smalto è secco

Se un impulso ti suggerisse di aggiungere l’acetone allo smalto secco, sappi che è lo sbaglio più grave che potresti commettere, se desideri recuperare il cosmetico. Il solvente potrebbe perfino aggravare la situazione, rendendo lo smalto del tutto irrecuperabile. L’acetone, infatti, tende a diminuirne la tenuta e a opacizzare il prodotto. Il colore finirebbe con il perdere la sua originale brillantezza e lo smalto, una volta asciutto, formerebbe delle piccole crepe decisamente antiestetiche.