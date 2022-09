Le done più più incomprensibili dello zodiaco! Le conosci? Sono queste!

Il concetto legato alla comprensibilità è indispensabile per capire sia a livello comunicativo che concettuale le intenzioni e l’indole di un’altra persona. Se tendiamo ad associare questa idea con il linguaggio, soprattutto parlato, in realtà è possibile avere coscienza anche in molte altre maniere, e se è sicuramente vero in parte che il mondo femminile non risulta di facile applicazione e definizione in quanto a comprensibilità, esistono donne che anche tra le “proprie simili” risultano in qualche modo incomprensibili.

Le donne più più incomprensibili dello zodiaco! Le conosci? Sono queste!

Gemelli

Se la stessa Gemelli non si “capisce” realmente, come possono provare a farlo le persone che la circondano? Rappresta un enigma in particolar modo a fronte di una tendenza diffusa di cambiare umore e atteggiamento molto spesso anche più volte al giorno. Gemelli spesso non sa neanche lei cosa vuole effettivamente, e questo causa incomprensioni, fastidio se non dissidi e litigi.

Scorpione

La Scorpione sa cosa vuole ma questo è difficile da comprendere perchè pur non cambiando idea spesso (è una donna coerente) tende a lasciare pochi indizi, quindi si diverte anche abbastanza a rendere le cose complicate per gli altri. Le motivazioni possono essere disparate ma anche non esserci: essere incomprensibile da soddisfazione alla Scorpione.

Sagittario

Sarebbe come prevedere e comprendere l’imprevedibile assoluto, provare ad anticipare l’indole molto “selvaggia” e impulsiva ma in modo non accentuato della Sagittario. Da sempre si tratta di una donna molto tranquilla ma solo in apprenza perchè ha un cuore d’oro ma è molto complicata da gestire al meglio.