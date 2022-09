Come vivere bene in solitudine: ecco alcuni consigli pratici

Vivere bene in solitudine non è un traguardo irraggiungibile ma con un po’ di allenamento possiamo imparare a godere della situazione. La solitudine non deve per forza essere un’esperienza solitaria. Anzi, per alcuni è preferibile all’essere sempre circondati da altre persone. Eppure è il tipo di vita che molti temono perché la vedono come una sorta di prigione o di punizione.

L’idea di rinchiudersi lontano da tutti e da tutto non è solo poco attraente, ma sembra proprio sgradevole. Per questo motivo, molte persone preferirebbero non intraprendere un’esistenza del genere. Ma se si potesse imparare ad amare la solitudine? Molte persone hanno l’idea sbagliata che la solitudine significhi essere soli.

È uno stato in cui non si è distratti da altre persone o cose e si è in grado di concentrarsi sui propri pensieri e sentimenti. La solitudine può essere un’esperienza estremamente gratificante, in quanto offre l’opportunità di concentrarsi sulla propria interiorità. Nonché di esplorare pensieri e sentimenti in un modo che altrimenti non sarebbe possibile, a causa della continua intromissione degli altri o dall’ambiente circostante.

Vivere bene in solitudine è possibile

Se siamo spesso soli, possiamo sfruttare questa situazione a nostro vantaggio viaggiando ed esplorando luoghi nuovi. Molte persone che hanno una relazione trovano difficile viaggiare perché il loro partner non ha tempo o gli amici non sono disponibili. Quando si è da soli, invece, si possono programmare gli itinerari in base alla nostre sole esigenze e volontà.

Stare da soli ci regala anche l’opportunità di coltivare le nostre passioni. Ma se al momento non abbiamo un hobby possiamo sfogliare il giornale locale della nostra città e controllare se sono in programma dei corsi. Potrebbero essere dei corsi creativi o sportivi: ciò non ha importanza. Dobbiamo solo scegliere ciò che ci ispira maggiore curiosità. In questo modo avremo anche la possibilità di frequentare nuova gente e quindi ampliare l’opportunità di fare nuove amicizie, le quali saranno molto forti poiché si condivide la stessa passione.

Quando il momento si fa più difficile

Rimanere da soli per troppo tempo, però, potrebbe portarci un po’ di sconforto. Perciò, se non entriamo in relazione con qualcuno è necessario riallacciare i rapporti sbiaditi o darci da fare per uscire e incontrare nuove persone. È sempre utile avere persone di cui ci si possa fidare in caso di difficoltà o stress. Potrebbe succedere a chiunque di avere bisogno di un aiuto per cui è meglio avere qualcuno da contattare in caso di necessità.

Mentre alcuni vogliono uscire e trovare nuove persone con cui fare amicizia, altri preferiscono restare a casa e coltivare un senso di appartenenza. Ci sono molti modi per farlo. Se siamo creativi, creiamo oggetti e regaliamoli alle associazioni di volontariato. Questo ci aiuterà a sentirci produttivi e amorevoli.

Un modo per capire quando si ha bisogno di abbandonare la solitudine è fare un elenco delle cose che fare da soli. In seguito, possiamo usare l’elenco come guida. A questo punto saremo in grado di selezionare il tempo di solitudine e di compagnia.