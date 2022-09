Weekend di relax in viaggio: ecco alcune idee regalo infallibili

Vi siete mai chiesti quale fosse l’idea migliore per passare un vero e proprio weekend in totale relax? Ci sono diverse attività rilassanti che si possono fare durante una gita fuori porta, magari durante il fine settimana. Se la vostra idea è di rilassarvi allora siete nel posto giusto. Ecco qui qualche idea su dove andare e quali sono le idee migliore per regalare un fine settimana all’insegna del relax.

Un viaggio nelle Dolomiti

Si sa, in montagna si respira un’aria totalmente diversa: lontani dal caos cittadino e dallo smog, sulle Dolomiti si respira un’armonia totalmente diversa. Un’ottima idea sarebbe trascorrere un weekend all’insegna del relax e del divertimento. Le attività da fare sono molteplici, dall’intraprendere delle camminate immersi nella natura, al giro delle malghe, alle passeggiate, bicicletta e naturalmente ottimo cibo. Ma una delle idee migliori è quella di rilassarsi nei numerosi centri benessere e nelle SPA presenti in diversi hotel del luogo. Ad esempio, Selva di Cadore, è una località turistica nel cuore delle Dolomiti . La si sceglie per la vasta offerta di attività che dona, tra passeggiate ed escursioni in un contesto paesaggistico spettacolare, itinerari culturali e archeologici, mountain-bike, pesca sportiva e piste da sci. Chi cerca il relax assoluto, troverà incantevoli rifugi alpini dove gustare i piatti tipici della tradizione ladina e dedicarsi momenti preziosi.

Weekend di relax al lago di Scanno

Un’altra idea di relax imperdibile, che si trova in Italia è senza dubbio l’affascinante lago di Scanno. Questo è il più grande bacino naturale dell’Abruzzo, meta ambita da chi è in cerca di turismo esperienziale. Ideale per una gita fuori porta e un pic-nic all’aria aperta al cospetto di un paesaggio sorprendente. Lungo le coste del lago di Scanno si posso fare pic-nic e grigliate, ma solo sul suo lato destro, facendo ben attenzione a non avvicinarsi troppo agli alberi.

San Lorenzo della Rabatta, Umbria

L’Umbria è da sempre una regione dove regna la pace, la tranquillità ed il benessere e a circa 9 km di distanza dalla splendida Perugia si trova il borgo medievale di San Lorenzo della Rabatta. Posto sulla sommità di una collinetta, il piccolissimo borgo di San Lorenzo della Rabatta è stato trasformato in un “agriturismo di charme”, insomma è una vera e propria oasi di pace, benessere e tranquillità. Questo è il posto giusto dove concedersi una vacanza rigenerante immersi in una natura lussureggiante ed incontaminata e dove tra yoga, pilates, trattamenti di bio dinamica cranio sacrale, relax in piscina, trattamenti olistici, massaggi, passeggiate e meditazione riscoprirete la vera ed ottimale condizione psicofisica.