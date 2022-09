Il concetto di giusto è sbagliato rappresenta la “base” di qualsiasi insegnamento morale, nel vero senso della parola. Anche se ogni cultura ha nelle sue differenze, concetti diversi, generlamente quelli legati al senso di giustizia sono prevalentemente gli stessi. Ed anche se siamo influenzati dal contesto, alcune persone hanno un senso di giustizia “nativo” nel proprio carattere che spesso è considerabile un vero e proprio pregio. Questo perchè i segni “giusti” dello zodiaco saranno guidati in primis da una ricerca della giustizia anche se questo li porta a non poter godere di vantaggi effettivi. Quali sono questi segni?

Ecco i segni più “giusti” dello zodiaco. Li conosci?

Leone

Non è il più onesto ma ha un senso di ordine giustizia che lui considera “tutto suo”, ma che nella maggior parte dei casi risulta sovrapponibile a quello della maggior parte delle persone che rispetta. Soprattutto in ambito sociale è portato nel prendere decisioni in maniera sempre equa e raramente a sfavore di qualcuno in particolare.

Scorpione

E’ un segno che vede crescere il proprio senso di giustizia e modificarlo più volte, ma sostanzialmente non cambia molto. Spesso è quasi “costretto” a scegliere per la decisione meno conveniente ma quella che risulta più giusta per l’intero contesto.

Acquario

Acquario non è il più altruista ma è più forte di lui, deve agire in maniera da non apparire troppo sbilanciato. La particolarità è quella che lo vede quasi vergognarsi di ciò, quando in realtà questo rappresenta un preegio e non un difetto. Acquario è un giusto, duro e puro.