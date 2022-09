Esistono tantissime definizioni per descrivere una incapacità di pensare correttamente prima di prendere qualsiasi decisione, e una di queste è semplicemente definibile come atteggiamento impulsivo. Ma questo termine non descrive appieno questa tendenza che può avere tantissime fonti e “motivazioni”. In genere da una persona matura ci si aspetta una forma di ragionamento preventivo che può anticipare una reazione situazionale, ma per molti, in questo caso tutti questi segni zodiacali non è così, in quanto sono portati a non pensare mai prima di agire. Li conosci questi segni che non pensano prima di agire?

Conosci i segni che non pensano mai prima di agire? Sono questi!

Scorpione

Scorpione è un metodico, razionale ma non impulsivo ma rientra nella categoria di quelli che non “collegano il cervello prima di agire”. Questo perchè è fondamentalmente troppo sicuro delle proprie convinzioni, con tutte le conseguenze (spesso problematiche) del caso. Scorpione è cauto ma difficilmente tiene a bada l’istinto.

Ariete

Non dovrebbe stupire trovare Ariete in lista, in quanto per molti è la personalificazione della persona quasi ottusa, che non sembra voler accettare consigli razionali. In realtà Ariete “sceglie” scientemente di non seguire i dettami altrui, ed è molto sicuro delle proprie azioni. Per questo motivo si prende sempre le proprie responsabilità.

Acquario

Nessuno può constringerlo a vivere in maniera differente dalla propria volontà e questo si applica anche nel contesto delle decisioni. Acquario fa sempre gli stessi errori perchè in molti casi la sua mente viaggia più veloce di altre e per forza di cose questo manifesta una certa fallibilità, che è naturale quando pensa così rapidamente.