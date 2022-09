Ecco alcune mete italiane poco conosciute per le vacanze autunnali

L’autunno è una delle stagioni più belle che ci siano. Il clima ideale ci permette di poter organizzare un viaggio perfetto per qualsiasi tipo di vacanza. Le belle giornate continuano ad essere presenti, e il caldo afoso inizia a lasciarci una tregua. Ma quali sono le mete ideali per delle vacanze autunnali? Ecco quali sono le più gettonate.

La Sicilia: una meta ideale

In autunno, la Sicilia Orientale, regala ancora temperature accessibili, nonché paesaggi da togliere il fiato. Tra gastronomia locale, teste di moro ed edifici barocchi questa zona della regione si presta benissimo ad essere esplorata on the road anche in bassa stagione. Partendo da Taormina, potrete programmare un viaggio on the road che ti porti fino alla Valle dei Templi, senza tralasciare Siracusa. E’ proprio qui che vi è una delle attrazioni principali. La meravigliosa Isola di Ortigia è una meta imperdibile se ti trovi in vacanza in Sicilia e in autunno regala il meglio di se lasciandoti passeggiare tra le sue viuzze ricche di storia e architettura millenaria. Lasciati assorbire dalla sua vita lenta e dai mercati rionali, fatti ammaliare dalle gente del posto e dai suoi magnifici monumenti. Una volta lasciato il centro storico dirigiti nella zona del porto e lasciati stregare da un’autentico tramonto sul mare, affacciandoti dalla punta estrema dell’isola.

Cagliari

Visitare Cagliari è una meraviglia in tutte le stagioni dell’anno. Ad ottobre, con un po’ di fortuna, c’è ancora tempo per un ultimo bagno a mare sulla splendida spiaggia urbana del Poetto o in una delle spiagge più belle di Cagliari. Da Cagliari partono anche due percorsi da fare a piadi che fanno parte dei cammini di Santiago della Sardegna. Uno dei due va verso il Sulcis e le isole di San Pietro e Sant’Antioco.

Levico Terme, Trentino-Alto Adige

A dispetto di quanto si possa pensare, il Trentino è una regione perfetta per un viaggio autunnale. Le attività sono molteplici: potrete ammirare la vegetazione colorarsi di tonalità cremisi grazie al fenomeno del foliage, affrontare tour enogastronomici lungo le Strada del Vino e dei Sapori, assistere alle Desmontegade, e ancora partecipare ai weekend del Divin Ottobre, rassegna enologica che coinvolge cantine, aziende agricole, ristoranti ed agriturismi con eventi in tutti i weekend di ottobre.

Verona, Veneto

Ottobre è un buon mese per visitare la città di Verona e scoprire le sue bellezze: dall’Arena alla casa di Giulietta, dalla Chiesa di Santa Anastasia al Ponte di Castelvecchio, senza dimenticare la Torre di Lamberti. L’Arena è senza dubbio il simbolo della città, nonché uno dei monumenti più famosi d’Italia, pertanto è presa d’assalto dai turisti in ogni periodo dell’anno.