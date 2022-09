Anche la personalità più forte e sicura delle proprie azioni e convinzioni inevitabilmente a tratti, seppur raramente, può aver provato una sorta di sensazione di disagio a seguito di alcune azioni decisamente poco gradevoli che hanno scaturito una sensazione di offesa. Con questa parola si fa riferimento ad una serie di comportamenti di vario genere che può essere considerato lesivo della dignità, integrità o autorità, ma che può anche manifestare una certa sensibilità di cui siamo dotati. Eppure ci sono segni che sono “resistenti” alle offese e sono soliti non farci quasi caso. Quali sono i segni che non si offendono?

Ecco i 3 segni zodiacali che non si offendono (quasi) mai. Lo sapevi?

Ariete

E’ uno ironico e scherzoso e difficilmente se la prende quando viene apostrofato in modo non gradevole, anzi in modo offensivo. Ariete non bada tanto alle parole ma ai fatti, e considera le dilungaggini qualcosa che non è sufficientemente concreto per considerarle offensive.

Vergine

Tante cose fanno sentire a disagio Vergine ma non le offese, che considera molto più denigratorie e degradanti per chi le effettua e non per la propria persona. Si sente quasi in imbarazzo nel far notare la scarsa efficacia di questi “mezzi” agli altri.

Sagittario

Sagittario non si offende perchè, banalmente, a lui non importa granchè di chi che dicono gli altri. Non è un valore assoluto, ma anche se tiene molto ad una persona, acquisisce le critiche e le metabolizza ma difficilmente si offende. Deve essere proprio qualcosa di fatto apposta per offendere.