Abbiamo già parlato della problematica diffusa scaturita dal concetto di falsa amicizia, concetto che è molto frequente in tutte le culture. I falsi amici, come intuibile, sono in buona sostanza tutti coloro che per motivazioni molto “concrete” e generalmente egoistiche sono soliti interpretare la parte dell’amico o dell’amica di turno, adottando strategie più o meno raffinate in questa opera di convincimento. E se esistono queste personalità purtroppo ciò sta a significare che sono presenti anche indivudui che tendono a diventare “vittima” di queste persone. Quali i segni che attirano le false amicizie?

I segni che attirano “false amicizie”. Meglio stare attenti!

Acquario

Acquario è troppo trasparente per non far capire in maniera cristallina le proprie intenzioni. Purtroppo, e spesso ne è consapevole, Acquario preferisce la quantità alla qualità nel comparto delle amicizie, in molti casi è anche a conoscenza che molte persone che fanno “buon viso” in realtà non sono assolutamente affidabili.

Vergine

Vergine è un profilo forte e selettivo ma spesso presenta i crismi della “crocerossina”, ossia tende a provare un sincero attaccamento morale per chi viene considerato da lui “poco fortunato”. Ciò è encomiabile ma non tutti sono quello che dicono di essere e anche il forte Vergine tende farsi “manipolare” da queste personalità.

Leone

Quasi “va cercando” i falsi amici, perchè sono quelli che almeno hanno una sorta di motivo per elogiarlo e venerarlo. Leone però ne è consapevole e raramente si lascia cogliere alla sprovvista in tal senso. Ma quando vediamo un Leone pieno di amicizie questo significa nella maggior parte dei casi che almeno metà non rappresentano veri amici.