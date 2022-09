A tutti piace un “angolo di verde”, i più fortunati possono ovviamente ambire ad una porzione di giardino più o meno grande, ma sono soprattutto le aiuole ad essere particolarmente ambite da svariate tipologie di persone. Con questa definizione si fa riferimento ad una porzione di verde che solitamente è precisamente delimitata. Le aiuole più sfarzose esono quelle ovviamente più grandi e saperle gestire e far crescere rigogliosamente richiede una certa capacità, cura ed attenzione. Ma partendo da una conformazione di aiuola semplice è tutt’altro che impossibile.

Inizia adesso a realizzare le aiuole in giardino: ecco come fare

Si può ad esempio iniziare la propria avventura con le aiuole iniziando con le piante aromatiche, come basilico, menta e salvia, che non richiedono un esborso eccessivo in termini economici ma che possono indubbiamente dare grandi soddisfazioni.

Ti potrebbe interessare: Scolapiatti: ecco come pulirli dalla polvere e sporcizia in modo rapido

Bisogna prima scegliere l’area che diventerà aiuola, delimitandola con un perimetro, che può essere “morbido” oppure da forme geometriche. Una volta scelta l’area e la tipologia di piante, bisognerà riempire lo spazio con del terreno, aggiungendovi del concime granulare oppure dello stallatico pellettato così da favorire “l’elasticità” del terreno. E’ altresì fondamentale sviluppare in anticipo l’area con delle distinte buche per le piante che dovranno essere poste già cresciute in parte, seppur “giovani”, tenendo a mente quanto cresceranno. A seconda delle piante che abbiamo scelto, bisognerà distanziarle a sufficienza, generalmente una distanza “media” si aggira intorno ai 30 centimetri.

Esistono da anni dei kit che mettono a disposizione degli strumenti che semplificano il processo di trasformazione delle aiuole. Strumenti come il telo pacciamante riduce la frequenza ed il livello di manutenzione, in quanto permette l’accesso dell’acqua ma riduce di molto la presenza di erbacce ed altre piante infestanti.