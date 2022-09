Scolapiatti: ecco come pulirli dalla polvere e sporcizia in modo rapido

Esiste un modo per pulire lo scolapiatti dalla polvere e dalla sporcizia in modo veloce e facile. Così facendo, non dovrai più perdere troppo tempo per lavarlo e potrai prevenire la formazione di calcare e muffa. Nelle prossime righe ti sveleremo i modi più efficaci e rapidi per pulire questo accessorio della cucina senza stressarti.

Scolapiatti: ecco come pulirlo in modo rapido

Tra gli accessori più utili in cucina c’è lo scolapiatti. Si tratta di quel complemento in genere collocato sopra il lavandino all’interno di un pensile. Lo diamo per scontato, ma se non lo avessimo, non sapremmo come mettere in ordine i piatti e farli asciugare. L’ideale sarebbe riporre piatti, ciotole, bicchieri e tazze solo dopo averli asciugati, altrimenti si corre il rischio di un accumulo di calcare e muffa.

Ti potrebbe interessare: Nessuno lo sa, ma queste sono le talee che si possono fare in acqua

Come ogni ripiano della cucina, anche lo scolapiatti è esposto alla polvere e alla sporcizia, per questo va pulito con frequenza. Vuoi scoprire un modo veloce per lavarlo, senza perdere troppo tempo e senza usare detergenti aggressivi?

Innanzitutto, dovrai svuotarlo e smontarlo. Può sembrarti una seccatura, ma se lo farai, riuscirai a pulirlo a fondo con più facilità. Poi, dovrai preparare una soluzione con acqua calda, succo di limone e bicarbonato di sodio. Mescola con cura, affinché la miscela risulti omogenea. Immergi una spugna e strofina sopra ogni angolo dello scolapiatti.

Per pulire e rimuovere eventuali incrostazioni ostinate, ti converrà adoperare un vecchio spazzolino da denti. Risciacqua bene sotto il getto di acqua corrente, per eliminare ogni residuo di bicarbonato, asciuga con un panno pulito e infine riponi lo scolapiatti al suo posto.

Pulire lo scolapiatti dal calcare

Può capitare che lo scolapiatti abbia incrostazioni di calcare depositate nel tempo. Per eliminarle dovrai usare una miscela a base di acqua calda e aceto di vino. Immergi un panno pulito nella soluzione ottenuta e sfrega con cura la superficie dello scolapiatti. Risciacqua servendoti di un panno imbevuto solamente nell’acqua e infine asciuga con un canovaccio di cotone pulito.

Altrimenti, andrà bene pulire lo scolapiatti dal calcare usando una soluzione di acqua calda e bicarbonato di sodio. Cerca di ottenere una consistenza piuttosto cremosa che dovrai distribuire sull’accessorio. Attendi una mezz’ora buona affinché la pasta faccia effetto e poi strofina con una spugna, per rimuovere ogni incrostazione. Infine risciacqua con acqua e asciuga.

Ti converrà montarlo nel pensile solo dopo averlo asciugato con cura, altrimenti rischierai la formazione di muffa. Questa operazione andrebbe ripetuta almeno una volta al mese, se vorrai avere la certezza che lo scolapiatti sia pulito.