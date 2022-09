Anche se siamo portati a concepire l’idea di urbanizzazione come qualcosa di moderno, l’incedere delle città e delle loro innumerevoli peculiarità rappresenta un problema per l’ambiente vecchio come la civiltà stessa. Infatti, anche se oggi abbiamo più a cuore l’equilibrio che spesso viene messo a repentaglio dall’operato umano, già le antiche civiltà hanno trovato spesso sbocchi creativi nella realizzazione di porzioni di verde, così da permettere alle piante di prosperare anche in contesti urbani. Il concetto di giardino pesile è indiscutibilmente legato ai leggendari Giardini pensili di Babilonia, una delle antiche sette meraviglie del mondo. I Giardini pensili sono qualcosa di quasi esclusivamente estetico ma non rappresentano qualcosa di impossibile da sviluppare.

Giardini pensili, la soluzione moderna per un’oasi verde in centro città

Quelli “moderni” infatti possono essere una soluzione utile per ottenere una porzione di verde, unita ad una certa ricerca dello stile, anche nei centri urbani. Ad oggi si tratta di una forma di “oasi moderna” che permette un colpo d’occhio importante ma che richiede anche una grande capacità e scelta delle piante ma anche della locazione per lo scopo.

Ti potrebbe interessare: Come capire se le uova sono ancora buone: ecco il trucco geniale

Il consiglio più utile è di selezionare piante particolarmente resistenti al sole e anche al tempo, in quanto la soluzione più logica è quello di adibire il tetto o la terrazza a questa forma di affermazione estetica.

Prima di approtare qualsiasi lavorazione è fondamentale isolare correttamente la superficie dove cresceranno le piante dal tetto, così da evitare infiltrazioni. Per lo scopo sono sufficienti materiali come i fogli di poliuretano o PVC, che devono accuratamente essere posti e “fissati” tra il tetto e la superficie.

Bisogna poi adottare un terriccio particolare, specificamente realizzato e concepito per i giardini pensili, disponibile in commercio, che ha la caratteristica di essere “meno pesante”. E’ bene ricordare che il giardino pensile può portare anche vantaggi pratici come un maggiore isolamento termico ed acustico oltre a migliorare la qualità dell’aria.