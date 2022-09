Pancake: la ricetta per prepararli sofficissimi

I pancake sono un tipo di dolce originario dell’America settentrionale serviti principalmente a colazione o per il brunch; possono essere accompagnati da gelato, burro fuso, frutta fresca, creme e tanto altro ma tradizionalmente vengono spesso mangiati semplici con il solo sciroppo d’acero come guarnizione. Ecco come prepararli!

Ingredienti per 8-12 pancake

200 ml di latte intero fresco

140 gr di farina 0 o 00

30 gr di burro

6 gr di lievito per dolci

2 uova

2 cucchiai di zucchero bianco

sale

Procedimento

Iniziate facendo sciogliere il burro a bagnomaria quindi fatelo raffreddare finchè non sarà appena tiepido. A parte separate gli albumi dai tuorli e mescolate con una frusta questi ultimi insieme al burro fuso.

Una volta mescolato tuorli e burro versate il latte a filo e continuate a mescolare i liquidi unendo infine anche un pizzico di sale.

Setacciate in una tazza a parte lievito e farina quindi mescolatele con un cucchiaio e successivamente versate all’interno dei liquidi. Mescolate nuovamente con la frusta fino ad ottenere una pastella liscia e senza grumi.

Montate adesso gli albumi a neve unendovi anche lo zucchero; in questo modo avrete degli albumi sodi e ben strutturati come se doveste preparare una meringa. Quando saranno montati uniteli, poco alla volta, alla miscela di latte, uova e farina e incorporateli lentamente facendo dei movimenti lenti dal basso verso l’alto con una leccapentole.

Quando l’impasto sarà pronto versatene un mestolo alla volta in una padella dal fondo antiaderente e giratela non appena vedrete che si formeranno delle bollicine sul lato superiore.

Servite i vostri pancake caldi e guarnite con fragole a fette e sciroppo d’acero se vi oppure come piace più a voi!

Buon appetito!