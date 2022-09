Uno dei disturbi dell’umore che cataloga un accrescimento dei casi a livello mondiale è la depressione. Tale patologia, causata da cause biologiche, genetiche e psicologiche, spesso viene confusa con altri disturbi o solamente con un periodo di tristezza. Oggi vedremo i 10 sintomi che possono essere campanelli di allarme.

Depressione: ecco 10 sintomi che fanno capire se si è depressi, parla l’esperto

Apatia e perdita d’interesse. Essa porta chi ne soffre a perdere interesse per tutto ciò che lo attornia. Non solo per quelle attività che prima erano sorgente di felicità ma anche per tutte quelle attività quotidiani importantissimi per l’esistenza. Insonnia e disturbi del sonno Difatti, chi pena di depressione spesso presenta anche disturbi del sonno.

L’insonnia o, al contrario, dormire molte ore, sono fra i sintomi più frequenti. Tristezza prolungata. Chi è depresso non è unicamente triste, ma prova una percezione di tristezza aumentata e continua contraddistinta da una sensazione di vuoto e umore depresso.

Stanchezza costante: la stanchezza in questa fase si mostra sia a livello mentale, a causa dell’ansia, dell’apatia e della sensazione di vuoto, ma anche a livello fisico. Il dimagrimento e la insufficienza di appetito sono un sintomo frequente nella depressione. Le persone che soffrono di un tale disturbo, potrebbero anche penare di una perdita di peso improvvisa.

La stanchezza, l’apatia e il dolore fisico e mentale diminuiscono molto la capacità di prendere decisioni. Tale tipo di sintomo è intrinsecamente collegato a tutti gli altri sintomi che abbattono l’interesse e la voglia di vivere o di fare qualunque cosa.Depressione e suicidio sono molto legati: tra il 40% e il 70% dei pazienti con questa malattia accresce questi pensieri.

Le emozioni negative che seguono la depressione possono finire in pensieri suicidi. La depressione può causare una sensazione di irrealtà. Le persone depresse possono avere la sensazione di non avere il controllo delle loro azioni, come se si trovassero in una dimensione parallela. La mancanza di interesse mette a dura prova il concentramento di chi soffre di depressione. Per questo, cominciare una nuova giornata può diventare molto faticoso e devastante.

Infine, al di testa e dolori articolari o generalizzati possono essere un campanello d’allarme della depressione e possono aggravare la situazione producendo un circolo vizioso rischioso. Ecco i 10 sintomi più frequenti in chi soffre di depressione.