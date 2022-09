Abbiamo già affontato i profili generalmente più fastidiosi in senso ampio del termine, secondo lo zodiaco, ossia profili caratteriali che quasi senza accorgersene scaturiscono una sensazione di profondo astio e disagio che può compromettere un rapporto umano quasi irrimediabilmente in determinati casi. Si tratta di un problema difficile anche perchè non sempre possiamo dire apertamente cosa c’è che non va. Eppure gli uomini tediosi che prenderemo in esame oggi sono differenti, quelli che quasi fieramente sono soliti “punzecchiare” la psiche altrui con alcuni comportamenti che sembrano fatti apposta per farci arrabbiare.

Gli uomini più tediosi secondo lo zodiaco sono questi 3!

Sagittario

Anche il fiero e pacifico Sagittario riesce ad entrare in questa lista. Ma come è possibile? Sagittario “uomo” è solito fare lo gnorri detto anche il “finto tonto” quando fa finta di non comprendere una ramanzina, un insegnamento o qualsiasi altro dettame se non lo considera “utile” alla situazione. E questo da fastidio perchè rappresenta un comportamento sicuramente ingannevole da parte sua.

Gemelli

Gemelli si considera nel caso del profilo maschile, sostanzialmente “superiore” a qualsiasi altra persona ma sa bene che non può dimostrarlo con i fatti quindi mantiene per controbilanciare una sorta di atteggiamento altezzoso in quasi ogni situazione. L’uomo Gemelli sarebbe capace di tediare anche se sta zitto.

Toro

Toro è un profilo maschile amabile, affidabile e senza grossi difetti. Cosa lo rende tedioso a (larghi) tratti? Il fatto che non accetti le critiche è sicuramente considerabile degno di fastidio diffuso. Solo Toro può criticarsi, lui e nessun altro.