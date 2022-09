Ecco 3 cose da sapere prima di verniciare le pareti di casa: la guida

Sono 3 cose da sapere prima di verniciare le pareti di casa al fine di ottenere un risultato come da veri professionisti del settore. Tinteggiare le pareti di casa è un progetto importante. Non è una cosa da prendere alla leggera. Prima di iniziare, ci sono alcune cose importanti da sapere. Esiste una varietà di pitture tra cui scegliere quando si dipinge la casa.

Ogni vernice ha proprietà diverse e richiede un diverso lavoro di preparazione. Le seguenti pitture sono adatte per le pareti interne: vernice a base d’olio, al lattice, a base di acqua. Le vernici a base d’olio sono le migliori per dipingere un’area ad alto traffico. Questo tipo di vernice è molto resistente e facile da pulire. Tuttavia, richiede una preparazione molto accurata della superficie e tempi di asciugatura più lunghi.

Le vernici al lattice sono ideali per le pareti interne a traffico basso o moderato. Sono facili da pulire, sono disponibili in una varietà di finiture e sono disponibili sia a base d’acqua che a base d’olio. Le pitture al lattice richiedono meno tempo di preparazione rispetto alle pitture a olio. Infine, le vernici a base d’acqua possono essere utilizzate su quasi tutte le superfici. Sono facili da pulire e sono disponibili in un’ampia gamma di finiture. Le vernici a base d’acqua richiedono meno tempo di preparazione rispetto alle vernici a base d’olio.

3 cose da sapere nella verniciatura

Il primo passo per dipingere le pareti di casa è preparare le pareti per la pittura. Questo garantirà una finitura omogenea e permetterà di ottenere i migliori risultati. Ci sono alcuni semplici modi per preparare le pareti prima di iniziare a dipingere. Se le pareti sono ricoperte di vecchia vernice, raschiamola prima di applicare il primer. Questo permetterà al primer di aderire facilmente alla parete e migliorerà la sua adesione alla superficie del muro.

Dopo aver raschiato via la vecchia vernice, carteggiare la parete per levigare la superficie. In questo modo la nuova vernice aderirà meglio e la finitura sarà più liscia. Infine, dovremo lavare la parete con un detergente delicato per rimuovere la polvere e lo sporco dalla parete oppure se non sono eccessivamente sporche basterà passare un panno in microfibra.

Come scegliere il colore giusto

Scegliere tra un mare di colori di pittura può essere un compito travolgente. Quando scegliamo il colore per le pareti di casa, teniamo presente l’ambiente che stiamo per dipingere. Non esiste un colore unico per ogni stanza. Per fare la scelta giusta, è necessario conoscere la ruota dei colori. Si tratta di è una rappresentazione visiva del rapporto tra i diversi colori.

Utilizzando la ruota dei colori, è possibile selezionare una combinazione di colori per le pareti. Esistono tre tipi di schemi di colore:

monocromatico: questo schema utilizza un colore e le sue sfumature come base con diverse tonalità dello stesso colore;

analogico: che utilizza colori vicini sulla ruota dei colori;

triadico: uno schema che utilizza tre colori equidistanti tra loro sulla ruota dei colori.

Quando si dipinge, proteggere i mobili, i pavimenti e oggetti che possano essere sporcati.