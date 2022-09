Spesso le donne caratterialmente parlando sono associate ad un fare delicato, profondo e sensibile ma questa percezione, tra l’altro considerata “obsoleta” se percepita come veritiera, non è comunque effettiva. Molti considerano le donne mediamente più “estreme” come indole. Ecco perchè non dovrebbe stupire trovarsi davanti personalità femminili sia molto sensibili ma anche insensibili proprio perchè tra le donne si “celano” tantissime varianti. Secondo lo zodiaco le seguenti sono le più insensibili.

Ecco le donne più insensibili secondo lo zodiaco!

Gemelli

E’ una donna molto “estrema” nei propri picchi umorali. Passa senza problemi dallo struggersi per niente alla completa insensibilità, ed essendo caratterialmente così divisiva, indiscutibilmente porta a far percepire una sorta di confusione diffusa negli altri. Spesso infatti la Gemelli ferisce gli altri emotivamente senza neanche rendersene conto.

Capricorno

Capricorno da l’idea di essere egoista, anche se non rapprsenta il vero al 100 %. Infatti si tratta di una personalità complessa, dotata di grande sensibilità ed altruismo ma ha un modo di comportarsi quasi sempre distaccato, comportamento che perpetua anche e soprattutto in condizioni di difficoltà. Maggiormente si sente ferita, e più tende a distaccarsi dagli altri, come per “difesa”.

Ariete

Forse è quella più insensibile o comunque la donna che da maggiormente questa impressione. Eccessivamente impulsiva, incontrollabile a tratti, quando è nervosa diventa quasi “glaciale” perchè estremamente pragmatica e portata a perseguire i propri obiettivi, sempre e comunque. Ariete è dotata di una grande sensibilità ma quello che “appare” è una donna molto focalizzata sull’aspetto concreto, i sentimenti sono percepiti come secondari.