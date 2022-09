Cjarsons friulani: come si preparano

I cjarsons sono un tipo di ravioli originari della regione alpina della Carnia ma diffusi anche nella piana friulana. Vengono farciti con un ripieno dolce/salato derivante dalla tradizione contadina di utilizzare quello che si trovava in dispensa. Oggi, una volta cotti, vengono conditi con burro fusso miscelato a farina di mais e ricotta affumicata. Ecco di seguito come prepararli.

Ingredienti per 4-6 persone

150 gr di farina 0 o 00

80 gr di bietole

1 cipolla di piccole dimensioni

1 patata grande di tipo farinoso

80 gr di ricotta vaccina

50 gr di burro

10 gr di farina di mais

cacao amaro

cannella in polvere

un mazzetto di prezzemolo

timo

maggiorana

acqua

sale

pepe nero

olio evo

Procedimento

Iniziate sbollentando le bietole e non appena saranno cotte scolatele e lasciatele raffreddare prima di triturarle con un coltello insieme al prezzemolo. Unite un cucchiaino di timo e uno di maggiorana.

A parte sbollentate anche la patata e quando anch’essa sarà ben cotta schiacciatela con uno schiacciapatate. Unite anche la patata alla bietola e agli odori quindi aggiungete al ripieno la ricotta, 2 cucchiai di cacao amaro e un cucchiaino di cannella in polvere; aggiustate di sale e di pepe, mescolate bene gli ingredienti e mettete il tutto da parte a riposare.

Ora iniziate a preparare la pasta.

In un pentolino riscaldate 2 tazze di acqua di acqua fino a intiepidirla, quindi lasciatela sul fuoco appena un minuto. Versate in una ciotola la farina di grano, un filo di olio e mezzo cucchiaino di sale raso quindi mescolateli insieme e iniziate ad aggiungere un cucchiaio alla volta di acqua tiepida, cominciando a impastare. Dovrete ottenere una pasta liscia e abbastanza elastica. Fate attenzione nel dosare l’acqua.

Quando la vostra pasta sarà pronta create una palla e avvolgetela in della pellicola alimentare per farla riposare 30 minuti.

Su un piano ampio e infarinato sfogliate la pasta con l’aiuto di un mattarello, o se avete la possibilità usate una macchina per la pasta, fino ad ottenere uno spessore di 2-3mm. Ricavate con un coppapasta dei cerchi di 5-6 cm.

Prendete il ripieno e versatene mezzo cucchiaio al centro di ogni dischetto quindi ripiegateli a metà, su loro stessi, e sigillateli stringendo con le dita in modo da formare delle mezze lune.

Cuoceteli velocemente in abbondante acqua salata bollente e una volta pronti versateli nei piatti e conditeli con una salsa a base del burro che avrete fuso in un pentolino insieme alla farina di mais, e che avrete fatto cuocere fino a quando non abbia assunto un bel colore bruno, e ad una grattuggiata di ricotta affumicata.

Buon appetito!