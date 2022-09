Il contesto sociale nel senso ampio del termin non è qualcosa di “semplice” da trattare ma la cosa è realmente complicata per alcune persone più che per altre. Infatti per alcuni individui saper coesistere dal punto di vista delle opinioni e delle prese di posizione risulta essere mediamente più complesso della media. C’è chi “apposta” risulta critico e polemico ma in maniera più generica esistono profili e in questo caso segni zodiacali dediti al disaccordo. Quali sono i segni che sono in disaccordo con tutti?

Ecco i segni sempre in disaccordo con tutti, secondo lo zodiaco. Li conosci?

Vergine

A Vergine non interessa mettere daccordo tutti, ha la propria visione delle cose e sostanzialmente la segue, senza aspettarsi di mettere daccordo tutti. Però è fin troppo “rigido” nelle proprie posizioni e non considera altre posizioni come valevoli oltre a quella propria. Sembra polemico “per caso” ma lo è per una questione di principio.

Capricorno

A Capricorno invece piace considerarsi dei controcorrente, dei veri bastian contrario perchè considera la normalità noiosa e fondamentalmente qualcosa per pecoroni. Capricorno quindi teend a criticare soprattutto lo status quo, le cose che tendono ad essere incriticabili e quasi “sacre” solo per il puro gusto di farlo.

Scorpione

Apparentemente più giudiziosi in tal senso, ma anche gli Scorpione in fondo in fondo godono nell’apparire divisivi e polemici. E sono stimolati dal concetto di andare in disaccordo con la “massa”. Il dialogo, a suo dire, sviluppa pensieri ma non sempre i dialoghi che sviluppa sono proficui ma servono per dargli soddisfazione.