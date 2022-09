La lingua italiana è ricca di espressioni estremamente precise che sono utilizzate nel linguaggio comune, in alcuni casi molto chiare nella loro comprensione in altri invece può risultare più complicato comprenderne il significato. Il termine “montarsi la testa” significa sviluppare una sorta di superbia e sovraestimazione delle proprie capacità, sostanzialmente arrivando a pensare di essere molto più valevole, talentuoso e degno di stima rispetto alla realtà dei fatti. Teoricamente tutti o quasi, in condizioni particolari possono palesare questa tendenza ma sono soprattutto alcuni i segni zodiacali che si montano la testa con più naturalezza.

I segni che si “montano la testa” facilmente. Ci sei anche tu?

Vergine

Non lo ammette quasi mai, ma Vergine è costantemente attraversato da un processo mentale che lo porta a credere di essere mediamente “più abile” delle persone che conosce, in particolar modo quando da effettivamente dimostrazione di talento. Però è quello più bravo a nascondere questa indole, quindi quando si “Monta la testa” non lo si capisce immediatamente.

Leone

Leone è un segno mediamente umile ma basta un niente per farli “alzare la cresta”. Questo risulta evidente soprattutto nei contesti lavorativi dove solitamente Leone si impegna poco o comunque non più degli altri. Anche se fa poco, tende a comportarsi in modo speciale.

Sagittario

Meno umile di quanto non possa sembrare, il Sagittario è un segno che sta bene con tutti, ma non bisogna mai esagerare con i complimenti altrimenti potrebbe effettivamente eccedere nella propria considerazione. Si tratta di un segno che spesso eccede in sicurezza perchè “si crede troppo”.