Se vuoi piantare delle erbe aromatiche, ecco le migliori della stagione

A settembre puoi piantare molte erbe aromatiche, nell’orto o in vaso. Si tratta di piante perenni, cioè erbe aromatiche resistenti al freddo che conservano il fogliame anche in autunno e inverno. L’alloro, il timo, il rosmarino e la salvia sono alcune di queste piante aromatiche che potrai piantare.

Ecco quali erbe aromatiche puoi piantare a settembre

Le erbe aromatiche si dividono in due specie: le annuali e le perenni. Le prime sono a ciclo annuale. Non tollerano il freddo e in autunno perdono le loro foglie. Basilico, prezzemolo, zafferano vanno ripiantati a ogni primavera, per avere nuovamente a disposizione le foro foglie. Gran parte delle piante aromatiche, però, sono perenni, resistenti al freddo. Una volta piantate non perdono il loro fogliame e non vanno in riposo vegetativo.

Ti potrebbe interessare: Tutto sul pot pourri, un profumatore naturale che decora anche gli ambienti

Apprezzate fin dall’antichità, le erbe aromatiche non insaporiscono solo le pietanze, ma hanno anche innumerevoli proprietà curative. Nelle prossime righe scopriremo le migliori piante aromatiche che potrai piantare a settembre, in giardino o sul balcone.

Rosmarino

Un’erba aromatica sempreverde a portamento cespuglioso. Molto resistente e facile da coltivare, il rosmarino può insaporire i secondi piatti con le sue caratteristiche foglie strette e lunghe. Nonostante la sua origine mediterranea, il rosmarino sopporta molto bene anche il freddo.

Alloro

Può essere coltivato sia come arbusto, sia come siepe. È un’erba aromatica dalla notevole valenza estetica, per cui è considerata soprattutto una pianta ornamentale. Le sue particolari foglie, fresche o secche, stimolano l’appetito e possono aromatizzare molti piatti.

Salvia

Come le sue colleghe, anche la salvia è un’erba aromatica rustica e molto semplice da coltivare. Una volta piantata in un luogo soleggiato ti regalerà foglie profumatissime, che possono impreziosire molte ricette. Arbusto a portamento cespuglioso la salvia non teme il freddo, a patto che sia per periodi brevi.

Timo

Il timo è un arbusto perenne di piccole dimensioni che predilige il contatto diretto con il sole. Le sue foglie particolarmente profumate si prestano ad aromatizzare le pietanze salate. Nonostante ami il caldo, come tutte le piante mediterranee, resiste molto bene anche a temperature molto basse.

Origano

Tra le erbe aromatiche che puoi piantare a settembre c’è l’origano. Una pianta mediterranea molto diffusa che cresce in modo spontaneo nelle zone soleggiate del sud Italia, ma anche in montagna. Oltre a essere usata per aromatizzare le ricette, l’origano è apprezzato per le sue capacità officinali.

Santoreggia

Molto diffusa in Francia dove viene chiamata anche pepe d’asino, la santoreggia è un’erba aromatica a portamento cespuglioso. La varietà perenne ha un caratteristico sapore lievemente piccante, ideale per aggiungere gusto alle zuppe e ai legumi.