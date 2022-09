A tutti capita con discreta regolarità a seconda delle situazioni di trovarsi in mezzo a “due” o più fuochi, che possono corrispondere a personaliità contrapposte e in disaccordo. Non tutti siamo “nati” per fare da arbitri ed apparire diplomatici in ogni situazione ma è indubbiamente vero che alcuni profili caratteriali sono naturalmente dotati di un senso di giustizia ed equità assoluto che “muove” le decisioni di questi profili caratteriali. I segni equi sono naturalmente dotati di questo tratto che li porta ad assumere posizioni sempre coerenti con la propria moralità.

Conosci i segni più “equi” secondo lo zodiaco? Eccoli!

Leone

Ama scherzare ed è un profilo legato al divertimento ma riesce anche a diventare molto serio, quasi austero quando percepisce una situazione o un dialogo che palesa squilibrio ed intolleranza. Ha un concetto di equità sorprendentemente rigido per un segno così “leggero” apparentemente. Ma Leone vive secondo una moralità che è molto spiccata, ma pochi se ne rendono conto.

Acquario

Appare quasi “fissato” con il concetto di equità che pervade ogni aspetto della propria vita o quasi, a partire dalla questione sentimentale, all’aspetto lavorativo. Acquario diventa rigido e rigoroso quando percepisce un mancato equilibrio e lo palesa molto chiaramente con azioni e parole.

Scorpione

A scorpione interessa molto poco, anzi quasi niente, apparire come degli arrampicatori sociali e non è assolutamente un segno che potrebbe tradire i propri principi per motivazioni pratiche. Al contrario, tende a mettersi contro persone che non sono considerabile rispettabili anche a costo di perdere dei vantaggi concreti.