Il concetto di parlare a vanvera rappresenta una definizione tutta italiana, che in buona sostanza sta a significare un atteggiamento abbastanza comune che porta i soggetti in questione a parlare senza fondamento, senza motivo e senza una vera motivazione, ma solo per dimostrare di poterlo fare o alternativamente per paventare eventualmente doti e conoscenze che magari non si possiedono. Non è una prerogativa unica di un profilo caratteriale ma alcuni segni zodiacali sembrano essere “nati” per parlare a vanvera, al punto che in alcuni casi sono anche piuttosto credibili.

I segni zodiacali che sono soliti parlare “a vanvera” sono questi 3. Lo sapevi?

Ariete

Abbastanza conservativo ma ama dialogare anche “a vuoto” o a “vacante” senza una reale motivazione, il dialogo è indispensabile anche in una funzione antistress per l’Ariete che raramente riesce a moderare l’intensità ma anche il significato stesso della chiacchiera. Molto spesso tanto fumo e poco arrosto, in quanto non possiede il dono della sintesi.

Cancro

Sono pettegoli ma non in modo “negativo”, in quanto generalmente parlare con loro è molto gradevole, ma bisogna ricordarsi di filtrare sempre ciò che dice, perchè buona parte delle parole che pronuncia sono poco più di un riempitivo. E’ molto apparenza, ma il tutto serve per creare il contesto.

Vergine

Abbastanza “pressante” e sfibrante a tratti con le chiacchiere, i Vergine quando mettono sotto torchio qualcuno sono fonte di probabile stress ma le chiacchiere del Vergine non vanno prese troppo seriamente come sembra quasi “richiedere” lui stesso. Gran parte sono dettate dall’umore di turno e non bisogna dar troppo peso.