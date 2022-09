Oroscopo domani Paolo Fox, 15 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, giovedì 15 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 15 settembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani nonostante avrai Giove, Mercurio, Marte e Venere in aspetto favorevole, la giornata potrebbe diventare un po’ nervosa. Faresti bene a stare alla larga dai seccatori, da chi vorrà provocarti. Meglio farsi scivolare le cose addosso. Gli investimenti sbagliati che hai fatto in passato ora vanno recuperati. Dovrai studiare nuove strategie per procedere.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani avrai Venere nel segno, una Luna interessante che ti daranno buone risorse, ti permetteranno di migliorare i rapporti interpersonali. Chi è rimasto solo da tempo non dovrebbe rinunciare a nuove opportunità. Chi ha avuto dei momenti complicati, un allontanamento dal partner, potrà recuperare. Un bel progetto di lavoro ti porterà successo entro l’inizio del 2023.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai una situazione astrologica importante. Mercurio nel segno e Marte favorevole incoraggiano all’azione. Ora, però, dovresti superare una fase di enorme stress iniziato durante la primavera dello scorso anno. Sono cambiati molti riferimenti nella tua vita. Qualcuno ha pensato perfino di non farcela, Adesso stai ritrovando un bel coraggio.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani dovrai usare molta cautela, evitare le provocazioni. Farai bene a non prendere le situazioni di petto, ma farti scivolare le cose addosso. Domenica avrai la possibilità di recuperare, di fare pace. Nelle prossime ore meglio adottare un comportamento diplomatico, contare fino a dieci, prima di parlare.