Riso alla cantonese: la ricetta originaria di Yangzhou

Il riso fritto alla Yangzhou, o com’è noto qui in Italia “alla cantonese”, è un piatto di riciclo che combina riso bianco e un mix di carne o pesce, uova e vegetali. Tra i condimenti più usati vi sono il prosciutto cotto, l’uovo ed i piselli ma possono essere usati anche gamberetti, carne di maiale, carote, germogli di bambù e molto altro ancora. Tradizionalmente, andavano ad accompagnare il riso, cotto al vapore, avanzato dal giorno prima. Qui di seguito ecco come preparare la versione più semplice e conosciuta di questo piatto!

Ingredienti per 4 persone

240 gr di Riso bianco Ribe o comunque un tipo di riso adatto alle lunghe cotture

240 ml di acqua

60 gr di prosciutto cotto a fetta spessa

50 gr di piselli freschi

2 uova

2 cucchiaini di erba cipollina

1/2 bicchiere di vino di riso o bianco

sale

pepe

olio di semi

Procedimento

La parte più importante nella preparazione del riso alla cantonese è il lavaggio del riso; dovrete sciacquarlo più e più volte sotto acqua fredda finchè non avrà buttatto tutto l’amido. Avrete raggiunto il vostro risultato quando l’acqua in cui sta a mollo rimarrà trasparente.

Quando il riso sarà stato pulito dai suoi amidi, versatelo in una pentola e copritelo con 240 ml di acqua. Mettete il coperchio della pentola e fate cuocere finchè non inizia a bollire, a quel punto fate andare sempre a fiamma viva per 2 minuti quindi spostatela sul fuoco più piccolo che avete e settatelo al minimo. Continuate a far cuocere per altri 10 minuti sempre con il coperchio e senza levarlo mai.

Passato il tempo controllate se l’acqua è stata assorbita del tutto e nel caso così non fosse alzate la fiamma. Controllate una seconda volta e quando l’acqua si sarà asciugata spegnete il fuoco e lasciate il riso a riposare in pentola con il suo coperchio per altri 10 minuti.

Ora sbollentate i piselli in un pentolino con acqua e sale e lasciateli cuocere per 4 minuti, quindi scolateli e sciacquateli sotto acqua fredda in modo da bloccare la cottura.

Se avete un wok utilizzate quello altrimenti va bene una padella antiaderente dai bordi alti.

Mettete la padella sul fuoco e versate 2 cucchiai di olio di semi. Sbattete le uova con una forchetta in una tazza e versateli nel wok quando l’olio sarà caldo. Con un cucchiaio in legno girate e strapazzate le uova per 2 minuti circa.

Prendete il riso e unitelo alle uova nel wok quindi saltate il tutto insieme a fiamma moderata per un altro minuto.

Unite i piselli e il prosciutto cotto tagliato a cubetti e saltate insieme il tutto continuando a far cuocere; sfumate con il vino.

Aggiustate di sale e pepe e saltate per ancora 3 minuti. Guarnite con erba cipollina e versate nei piatti.

Buon appetito!