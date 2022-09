Oroscopo domani Paolo Fox, 18 settembre 2022: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo per domani di Paolo Fox, domenica 18 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo per domani di Paolo Fox, rivolte a Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione.

Oroscopo domani Paolo Fox, 18 settembre: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni centrali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Leone

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani sarà un’altra giornata che potrebbe portarti un successo. Giove in ottimo aspetto, Mercurio interessante ti stimoleranno la voglia di metterti in gioco, facendo anche scelte drastiche e coraggiose. Saranno molti i Leone che decideranno di trasferirsi all’estero, di rivoluzionare la propria esistenza di punto in bianco.

Previsioni astrologiche domani Paolo Fox: Vergine

Domani ti libererai di parte della tensione provata nelle ultime ore, grazie al nuovo transito di Luna in Cancro. Nelle prossime ore potrai recuperare, a livello emotivo e fisico. In questo momento è importante sentire il partner vicino, il suo amore. La sua vicinanza ti aiuterà ad affrontare al meglio una situazione di grande crescita che avrà il suo apice il prossimo anno.

Previsioni domani Paolo Fox: Bilancia

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai un bel cielo che varrà doppio per chi negli ultimi tempi è stato preda di troppa insicurezza. Avere Giove in opposizione da maggio scorso ti sta spronando a tirare fuori più grinta e coraggio. Quando qualcosa crolla, anche se in apparenza sembrava solido, è per dare spazio a qualcosa di nuovo e migliore. I cambiamenti non sono mai del tutto negativi. Evita le tensioni in famiglia.

Oroscopo domani: Scorpione

Domani si preannuncia una giornata di grande forza. Se in agosto l’amore è stato pieno di confusione, di tensioni, dovresti provare a recuperare. Perché non organizzi qualcosa di speciale per le prossime ore? È tempo di puntare su nuovi progetti di lavoro. I risultati arriveranno!