Oroscopo Paolo Fox domani, 18 settembre 2022: Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

Torniamo con il nostro appuntamento astrologico di ogni giorno per raccontarvi l’oroscopo di Paolo Fox di domani domenica 18 settembre 2022. Il popolare astrologo de I Fatti Vostri ci svela, come sempre, alcune preziose anticipazioni riguardo il futuro e rivela i segni zodiacali più fortunati e quelli meno fortunati della giornata. Ecco le previsioni tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per domani, rivolte a Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo Paolo Fox domani, 18 settembre: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Curioso di scoprire come sarà l’amore, il lavoro e la salute secondo le previsioni astrologiche del popolare astrologo di Rai2? Leggi il seguente oroscopo per domani, dedicato ai quattro segni finali dello zodiaco!

Oroscopo domani: Sagittario

Secondo l’oroscopo di Paolo Fox domani ritroverai più serenità, dopo due giornate un po’ nervose. Con il cambio di Luna riuscirai a recuperare molto bene, sotto ogni punto di vista. Certo, con Venere ancora in dissonanza converrà usare sempre molta cautela nei rapporti sentimentali e affettivi.

Previsioni astrologiche Paolo Fox domani: Capricorno

Domani dovrai tenere testa a una Luna in opposizione: cerca di avere prudenza doppia. Non farti sopraffare da troppa agitazione o ansia, anche se nel lavoro ci sarà da faticare, da lottare. Mancano le sicurezze di cui avresti bisogno tu ora, ma nel 2023 arriveranno, insieme a tante soddisfazioni. Non infilarti in situazioni stressanti.

Previsioni Paolo Fox domani: Acquario

Come anticipa l’astrologo Paolo Fox domani avrai Marte ottimo e Mercurio in aspetto interessante. In questo momento stai cercando qualcosa di insolito e inatteso, fuori dall’ordinario, in amore e nel lavoro. Le amicizie che nascono ora, a partire dal 29 settembre potrebbero diventare più importanti.

Oroscopo domani: Pesci

Domani starai molto meglio rispetto alle ultime 48 ore. Potrai cominciare a recuperare, anche in amore. Le tensioni che hai vissuto con il partner o in famiglia saranno superate. Avrai modo di riportare l’armonia in casa, nei rapporti con gli altri.