Pakora: la frittura di verdure, e non solo, dell’asia meridionale

La pakora è un tipo di frittura preparato con pastella a base di farina di ceci originario di India e Pakistan e in generale molto consumato nelle zone meridionali dell’Asia. Viene spesso preparato con verdure quali cipolla, melanzane patate e carote ma è possibile utilizzare anche pollo e fette di pane. Perfetto come antipasto, potrete servirlo come aperitivo per le vostre serate con gli amici. Ecco la ricetta!

Ingredienti per 4 persone

1 patata grande

1 cipolla grande

350 gr di farina di ceci

1 carota grande

1 melanzana

700 ml di acqua frizzante

1 peperoncino

coriandolo fresco

curry madras

sale

olio di semi per friggere

Procedimento

Per preparare la vostra pakora iniziate pulendo le verdure.

Sciacquatele abbondantemente sotto acqua corrente quindi pelate carota e patata e tagliatele a tocchetti non troppo piccoli; rimuovete la parte più esterna della cipolla e le due estremità quindi tagliatela a fette circolari in modo da ricavare degli anelli. Rimuovete parte della buccia della melanzana e tagliate anch’essa a tocchetti di dimensioni simili a quelle della patata; cospargete di sale i pezzi di melanzana e lasciate che buttino il liquido di vegetazione facendoli riposare dentro uno scolapasta per 20-30 minuti.

Intanto mettete a bollire i pezzi di carota e patata in acqua e sale per un paio di minuti, finchè non si ammorbidiscono. Scolatete e fatele raffreddare. Sciacquate i pezzi di melanzane, una volta passato il tempo necessario, sotto l’acqua corrente ed asciugateli.

Adesso preparate la pastella per friggere mescolando in una ciotola la farina di ceci, il peperoncino che dovrete privare dei semi e che avrete triturato finemente con il coltello, 3 cucchiai di curry e una presa di sale; mescolate bene le polveri e aggiungete quindi l’acqua frizzante, fredda di frigo, a filo, mescolando con una frusta. La vostra pastella dovrà essere ben amalgamata e non troppo fluida.

In un tegame dai bordi alti versate l’olio e fatelo scaldare fino a raggiungere la temperatura adeguata. Immergete le vostre verdure nella pastella e tiratele fuori facendole scolare leggermente prima di buttarle direttamente nell’olio caldo. Fate dorare entrambi i lati delle verdure e quando saranno pronte lasciatele asciugare su della carta assorbente.

Servite la pakora ben calda e se vi va accompagnate con del chutney di frutta o una salsa allo yogurt.

Buon appetito!