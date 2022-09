“Non mangiare questi arachidi!”: ritirati dal Ministero della Salute. Ecco

Allerta in tutta Italia per un nuovo prodotto richiamato dal Ministero della Salute. Si tratta di arachidi in guscio che vengono vendute tostate. Il richiamo è arrivato qualche giorno fa ed immediatamente in tutti i supermercati dove si vendevano è scattato l’allarme.

Per la precisione si tratta di un prodotto commercializzato presso la LIDL, una delle catene più in voga in tutto il nostro Paese. Il lotto ritirato è il 19522P ed il produttore di tali arachidi è Ciavolino Daniele & Figli Roma srl.

Lo stabilimento presso la quale vengono prodotti si trova ad Ardea, in provincia di Roma, e la scadenza del lotto era fissata per Luglio 2023. Il problema è stato dato da tracce di Aflatossine oltre i limiti consentiti.

Per questo motivo tale prodotto non è assolutamente adatto da essere consumato e potrebbe arrecare gravi danni alla salute. Il richiamo riguarda solo alcuni punti vendita che sono stati già circoscritti e presso i quali è stato già ritirato il lotto in questione.

Se doveste essere in possesso di una confezione vi invitiamo a riconsegnarla immediatamente presso il punto dove l’avete acquistata.