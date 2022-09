Quando si hanno in mente di fare dei lavori è parecchio importante saper organizzare la ristrutturazione di casa. È indispensabile curare molti aspetti, interessarsi dei criteri edilizi e della gestione dei lavori. Da un lato aumenta l’agitazione per i risultati che muteranno definitivamente la vostra abitazione, dall’altro si fanno avanti dubbi se tutto realmente andrà liscio come calcolato.

Ecco perché diviene sostanziale riuscire a progettare e stimare accuratamente ogni più minuscolo dettaglio. A volte ci si fa prendere dall’euforia che potrebbe costare molto cara. Oggi vedremo 3 errori da non commettere quando ristrutturiamo casa.

Ristrutturare casa: ecco i tre errori da non commettere assolutamente

Il primo errore da non commettere è quello di non informarsi sulla ditta a cui ci siamo affidati per la ristrutturazione. Qualunque progetto avete in mente per la vostra abitazione, è importantissimo assegnare i lavori ad una ditta specializzata.

La ristrutturazione di casa vuole sempre una serie di interventi più o meno difficili. Tinteggiatura, posa in opera, verifica degli impianti sono solamente alcuni dei lavori indispensabili. È perciò necessario scegliere con attenzione il progetto. A tal fine analizza i preventivi e la documentazione che è tenuta a scrutare ogni azienda di settore. Importante è anche stabilire con anticipo le tempistiche di esecuzione dei lavori, ponendo nero su bianco la data di fine realizzazione degli interventi.

Poi, non ossequiare il budget è un altro errore parecchio frequentemente che si affronta durante la ristrutturazione di casa. Rimane comunque ben inteso che bisogna lasciare un determinato margine di spesa, circa il 15%, in quanto è usuale il verificarsi di imprevisti che possono far aumentare i costi. È indispensabile comunque stabilire anticipatamente un livello maggiore oltre il quale non sforare. Il modo più buono per rientrare o quanto meno non separarsi troppo dal budget iniziale, è comparare i prezzi dei materiali ed i costi dei lavori di più imprese.

Infine, se si ha a disposizione un piccolo budget, attenetevi ovviamente ai limiti di spesa ma non si deve assolutamente commettere l’errore di trascurare la qualità dei materiali. Per conseguire buoni risultati che siano durevoli nel tempo è necessario dare attenzione ai materiali utilizzati. Preferire prodotti scadenti, pur costando ad esempio la metà, non è ovviamente la soluzione più buona per la ristrutturazione della vostra casa.