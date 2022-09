Pensioni Ottobre 2022: ecco chi prende meno soldi, assurdo

Le pensioni ottobre 2022 possono essere veramente basse per alcuni soggetti, ecco per chi. Purtroppo nel mese di ottobre parte il recupero della quattordicesima erogata indebitamente negli anni 2017 e 2018.Ecco cosa significa.

Proprio sul cedolino della pensione di ottobre l’Inps inizierà il recupero della quattordicesima erogata nel 2017 e nel 2018, per i soggetti che non dovevano riceverla. Le trattenute saranno effettuate in 24 rate mensili;

Pensioni ottobre 2022: ecco chi prende meno soldi

L’inps lo precisa in una nota, purtroppo gli assegni sono stati erogati in passato, ma poi effettua il controllo sui singoli dopo che hanno effettuato la dichiarazione dei redditi. Il recupero riguarda le annualità 2017 e 2018 per le quali si sono concluse le operazioni di verifica e controllo dei redditi dei pensionati.

Quindi L’ente riprenderà le le somme indebitamente erogate a quanti non avevano diritto a ricevere la quattordicesima mensilità riferita agli anni 2017 e 2018. Il recupero avviene automaticamente a partire da ottobre.

Durante il periodo Covid, l’Inps aveva evitato di riprendere le quote, spostando tutto a ottobre 2020. Ma poi, non ha proceduto con tutti i soggetti e quindi ora finirà di compiere questo lavoro.

Pensioni: come avviene il recupero

A gennaio e febbraio 2020 si è proceduto anche alle verifiche relative all’erogazione dell’importo aggiuntivo ex comma 7, articolo 70, legge 23 dicembre 2000, n. 388. A seguito dell’aggravarsi della crisi pandemica, il recupero delle somme risultate indebite è stato sospeso ed è stato bloccato l’invio delle relative comunicazioni.

Perciò solo a settembre 2022 è arrivata la comunicazione, che ad ottobre prenderanno le somme, divise in 12 mensilità. Il tutto sarà recuperato quindi in un anno circa, in modo autonomo da parte dell’Inps.

Per capire se si è tra questi soggetti, è opportuno monitorare le dichiarazioni dei redditi di quegli anni. Se non si era ancora in pensione, allora si può stare tranquilli a riguardo!

Per ulteriori chiarimenti vi invitiamo a visitare il sito Inps o chiamare il Contact center . Il Contact center è raggiungibile componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14.