Oroscopo Branko Scorpione: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Branko per lo Scorpione; le previsioni per ottobre 2022. Se vuoi un’anteprima speciale sul tuo futuro, puoi leggere le anticipazioni astrologiche tratte dalla rubrica Branko e le stelle. Settembre sta per finire e il mese di ottobre è dietro l’angolo con i suoi incantevoli colori autunnali. Cosa avranno in serbo i pianeti in amore, lavoro e salute per i segni zodiacali di terra, fuoco, aria e acqua? È giunta l’ora di scoprirlo, leggendo l’oroscopo di Branko di Scorpione per ottobre 2022, uno dei nomi di spicco dell’astrologia.

Oroscopo Branko Scorpione: previsioni ottobre 2022

Vuoi sbirciare in anticipo il tuo futuro? Leggi le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Branko di Scorpione per ottobre 2022. Nelle righe seguenti sarai aggiornato su tutti i transiti planetari influenti e su ogni sorpresa o colpo di scena che riserveranno gli astri al segno dello Scorpione. Rilassati, siediti comodo e scopri cosa ti accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Branko ottobre 2022 per Scorpione: Lavoro

Come preannuncia l’oroscopo di Branko, caro Scorpione il ritorno al solito tran tran quotidiano avverrà con stelle tranquille. I pianeti si stanno preparando alla stagione del tuo compleanno che partirà domenica 23 ottobre in concomitanza con l’ingresso del Sole nel tuo segno e della magnifica Venere. Il 29 poi si aggiungerà anche Venere. A completare il quadro ci penserà Giove che venerdì 28 entrerà nel cielo dell’amico Pesci. Ottobre sarà un mese che ti permetterà di riflettere su quello che desideri davvero, prima del grande balzo in avanti di novembre e dicembre. Non dovrai fare tutto da solo! Sarai supportato da Saturno che ti aiuterà a eliminare ciò che non ti fa stare più bene. Ricordati di essere il segno più intuitivo e profondo dello zodiaco: dentro di te ci sono già tutte le risposte! Dall’1 al 10 di ottobre potrai stringere alleanze, conoscere, allargare i contatti.

Scorpione previsioni Branko ottobre 2022: Amore

Nel mese di ottobre Saturno ti spingerà a dare più spazio all’intelligenza, all’intuito, ma anche all’altruismo, alla spiritualità, agli affetti sinceri. Secondo l’oroscopo di Branko, caro Scorpione, i primi dieci giorni di ottobre, dal sabato 1 a lunedì 10, saranno giornate utili anche per la vita amorosa e famigliare. Chi ha figli, riuscirà a instaurare un bel dialogo: varrebbe la pena approfittarne! Prima che inizia la stagione del tuo compleanno, però, l’amore potrebbe rimanere in disparte, anche se le notti saranno comunque molto passionali. La serata del 15 potrebbe riservarti qualche emozione particolare. Il 25 ottobre, poi, brillerà la tua Luna nuova: chissà che non nasca un sentimento all’improvviso!

Oroscopo Branko di Scorpione: Salute

Martedì 4 ottobre potresti sentirti un po’ ansioso, preoccupato per un famigliare, forse un parente anziano. Anche tra mercoledì 19 e giovedì 20, come indica l’oroscopo di Branko, caro Scorpione faticherai a mantenere la calma e a prendere sonno. Forse per colpa di un concorrente troppo ostinato, forse per altre ragioni legate alla tua professione, alle spese. Se necessario, in questi giorni faresti bene a chiedere un aiuto, a trovare conforto nelle persone vicine. Cerca di non strafare, non caricarti di troppi pesi, almeno nelle giornate no.