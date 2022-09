Oroscopo Branko Bilancia: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Branko per la Bilancia; le previsioni per ottobre 2022. Se vuoi un’anteprima privilegiata sul tuo futuro, puoi leggere le anticipazioni astrologiche tratte dalla rubrica Branko e le stelle. Settembre è quasi al termine e il mese di ottobre sta per inziare con i suoi incantevoli colori autunnali. Cosa avranno in serbo i pianeti in amore, lavoro e salute per i segni zodiacali di terra, fuoco, aria e acqua? È giunta l’ora di scoprirlo, leggendo l’oroscopo di Branko di Bilancia per ottobre 2022, uno dei nomi di spicco dell’astrologia.

Oroscopo Branko Bilancia: previsioni ottobre 2022

Vuoi dare un’occhiata in anticipo al tuo futuro? Leggi le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Branko di Bilancia per ottobre 2022. Nelle prossime righe sarai aggiornato su tutti i transiti planetari influenti e su ogni sorpresa o colpo di scena che riserveranno gli astri al segno del Bilancia. Rilassati, siediti comodo e scopri cosa ti accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Branko ottobre 2022 per Bilancia: Lavoro

Eccoci arrivati al mese del tuo compleanno! Come indica l’oroscopo di Branko, cara Bilancia a ottobre manterrà ancora una riserva della chiara luce estiva, quella fresca e senza eccessi che poi è la tua preferita. Le stelle saranno bellissime. Nelle prossime settimane il Sole, Venere, Mercurio, Marte e Saturno intrecceranno i loro raggi in geometrie di fortuna per te. Secondo l’astrologo Branko questo sarà il periodo della tua liberazione. Inoltre, a fine mese Giove non sarà più opposto, tornerà in Pesci t leverà di torno l’unico nemico che hai ancora (fatta eccezione per il lentissimo Plutone). Ti occorrerà un po’ di prudenza in più ai cambi di Luna nei giorni 3, 9 e 17 ottobre. Sarà un mese appagante per la tua vita pratica. Da domenica 23 le stelle si daranno ancora di più da fare: sarai aiutato nelle trattative, nei beni mobili e immobili, investimenti e nuovi progetti. Per risolvere eventuali problemi legali o burocratici, dovrai aspettare la fine del mese.

Bilancia previsioni Branko ottobre 2022: Amore

Durante il mese di ottobre il tuo amore sarà intenso, giovane, profondo, passionale, romantico e divertente, secondo l’oroscopo di Branko, cara Bilancia. avrai giorni particolarmente belli per incontrarsi, dichiararsi, andare a vivere insieme alla persona amata, pensare a un figlio, ritrovare una vecchia fiamma. Se vorrai fissare la data delle nozze, le soluzioni migliori saranno sabato 1, mercoledì 5, il 13, il 14, il 18 e il 19 ottobre. Anche sabato 22 con la tua Luna! Il 4 ottobre potresti ricevere un inaspettato, ma gradito invito a cena da parte di una persona interessante. Buone notizie in arrivo riguardo la famiglia e forse qualche guadagno extra intorno al 30 del mese.

Oroscopo Branko di Bilancia: Salute

Anche questo mese Marte sarà in Gemelli e, come spiega l’oroscopo di Branko, cara Bilancia il pianeta ti farà da scudo per i malanni più seri. Eppure, non può essere del tutto escluso qualche disturbo nei cambi di Luna critici già citati sopra, il 3, il 9 e il 17 del mese. In questi giorni soprattutto le donne in dolce attesa dovranno avere doppia prudenza, riguardarsi, evitare le situazioni stressanti.