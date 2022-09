Oroscopo Paolo Fox Gemelli: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per i Gemelli; le previsioni per ottobre 2022. Il mese di settembre sta per volgere al termine e gli appassionati dell’astrologia e dello zodiaco sono curiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle a ottobre. Puntuale, come tutti i mesi, Paolo Fox, l’astrologo più seguito dagli italiani e protagonista assoluto della trasmissione I Fatti Vostri su Rai2, preannuncia il futuro di ogni segno per amore, lavoro e salute. Vuoi un’anteprima sulla tua vita futura? Leggi le anticipazioni astrali per i Gemelli tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli: previsioni ottobre 2022

Vuoi scoprire in anteprima le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di Gemelli per ottobre 2022? Ti trovi sulla pagina giusta. Nelle righe seguenti sarai aggiornato sui transiti planetari influenti e su ogni sorpresa che avranno in serbo i pianeti per il segno dei Gemelli. Siediti comodo e scopri cosa accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2022 per Gemelli: Lavoro

Dovrai usare ancora un po’ di cautela con i soldi, ma sappi che nei prossimi giorni le stelle saranno dalla tua parte. Come anticipa l’oroscopo di Paolo Fox, Gemelli, ottobre 2022 ti regalerà una riconferma importante. Chi sta ancora studiando, si sentirà più concentrato e deciso, i risultati non tarderanno ad arrivare. I guadagni di questo mese ti serviranno a compensare le perdite passate. Per fortuna che non ti mancherà il senso degli affari, perché avere un bilancio in attivo non sarà un gioco da ragazzi. Saprai, in ogni caso, come equilibrare uscite ed entrate. I giorni migliori saranno il 13, il 14, il 23 e il 24. Come sostiene il famoso astrologo di Radio Lattemiele, in queste giornate avrai più facilità nel capire cosa vuoi davvero e nell’ottenerlo. I liberi professionisti dovrebbero sfruttare la prima metà del mese per allargare la propria rete di contatti e di affari. Cerca di organizzarti al meglio, per gestire bene tutte le tue responsabilità. Se dovrai avanzare una richiesta, ti converrà farlo entro la fine di ottobre.

Gemelli previsioni Paolo Fox ottobre 2022: Amore

In amore finalmente ritroverai più pace e armonia. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox, caro Gemelli, ottobre 2022 ti ripagherà delle fatiche vissute a settembre. Dopo un periodo particolarmente teso, le coppie recupereranno il sorriso e la voglia di fare programmi per il futuro. Qualche disagio potrebbe persistere con i nati in Ariete e in Capricorno, ma troverai la maniera per superare ogni difficoltà. Le giornate di ottobre saranno di grande recupero, attive, stimolanti. Molti Gemelli vorranno fare scelte relative alla casa, ci saranno spese legate a una nuova convivenza. Anche i rapporti famigliari saranno più sereni. A partire dal 10 ottobre il tuo Mercurio tornerò favorevole e fare nuove amicizie sarà molto più semplice. Dal 15 del mese potrai voltare pagina e cominciare a scrivere un nuovo capitolo della tua vita.

Oroscopo Paolo Fox di Gemelli: Salute

Non ti mancheranno forza ed energia necessarie a fare fronte ai molti impegni di lavoro. Dal 10 ottobre, come indica l’oroscopo di Paolo Fox, potrai riportare più serenità nella tua vita. Approfitta di questo periodo per recuperare la piena forma fisica: i pianeti saranno tuoi preziosi alleati! Ti servirà un po’ di prudenza in più nei giorni 7, 8, 21 e 28. Più si avvicinerà la fine del 2022 e meglio ti sentirai, sotto ogni punto di vista.