Attenzione a questa carne: “Fa ingrassare, ecco qual è!”

La carne è un macroelemento molto apprezzato in cucina grazie alla sua versatilità. La carne infatti può essere cucinata in diversi modi: fritta, impanata, al forno, alla griglia, fatta a spezzatino. Insomma, si possono creare numerose ricette!

Tipi di carne: rossa e bianca

Non importa di che tipi sia, se rossa o bianca, la carne è conosciuta e ricercata per essere grande fonte di zinco, potassio, magnesio e vitamine del gruppo B. Ma è soprattutto ricercata grazie al suo ricco apporto di proteine nobili, i quali sono importanti per il nostro organismo.

La carne contiene infatti circa 20 gr di proteine per 100gr . Ci sono comunque delle differenze tra i diversi tipi di carne.

La differenza tra la carne bianca e quella rossa, è che la prima è considerata tale quando il contenuto di mioglobina è basso.

La Mioglobina è una proteina presente nei muscoli degli animali e serve per il trasporto di ossigeno. La concentrazione di questa proteina varia a seconda dell’età dell’animale e agli sforzi muscolari.

Le carni bianche sono quelle degli animali da cortile, ovvero coniglio, pollo e di tacchino. Ma alla categoria appartengono anche le carni di suino, agnello e vitello, in quanto animali giovani. In ogni caso, la carne di suino è considerata una sorta di via di mezzo, perché anche se il suo colore è chiaro, il contenuto di mioglobina è alto tanto quanto a quello della carne rossa.

La differenza sostanziale tra questi due tipi di carne si basa sul fatto che la carne bianca è decisamente più leggera. Il suo contenuto di ferro è minore, così come i grassi saturi. Inoltre è più morbida e digeribile.

La carne rossa ha un contenuto di ferro molto alto, e il consumo frequente può portare a patologie gravi come il diabete o certi tipi di tumori, come quello del colon-retto. La carne rossa porta a mettere su peso se consumata spesso in quanto colma di grassi saturi.

La carne che fa ingrassare

Mettendo a paragone queste due principali tipi di carne, possiamo dire che la carne rossa è quella meno salutare per noi da molti punti di vista e che fa ingrassare. Questo non significa che deve essere eliminata dalla dieta. Tutt’altro. Significa solo che non bisogna eccedere con il consumo. Ricordate, nessun alimento provoca danni salute a meno che non si esageri con le porzioni.

La carne rossa viene anche mangiare al sangue. Attenzione ai tipi di cottura per evitare intossicazioni e altri problemi legati allo stomaco. La temperatura interna della carne deve essere almeno tra i 41 C e 53C.