Pochi alimenti riescono a mettere daccordo la quasi totalità dei gusti conosciuti come il cioccolato, in ogni sua forma e varietà, in quanto anche se viene associato quasi naturalmente ai più piccoli, in realtà è sempre più apprezzato anche dagli adulti. Il cioccolato costituisce in quasi ogni caso una forma di “lavorazione/raffinazione” della pasta di cacao, a sua volta sviluppata dalla fava di cacao come realizzata e imballata nei paesi d’origine con l’aggiunta di ingredienti e aromi, ed a partire dalla “scoperta” del cacao da parte degli europei dopo lo sbarco nelle Americhe, il cioccolato come lo intendiamo oggi ha iniziato gradualmente a diventare un alimento di pregio, oggi fortemente influenzato dalla produzione industriale, e quindi determinato anche da regolamentazioni e regole in fatto di conservazione. Ma cosa succede se si mangia cioccolato scaduto?

Cosa succede se si mangia cioccolato scaduto? Ecco gli effetti

Il cioccolato prodotto attraverso una produzione industriale reca come praticamente ogni forma di alimenti una data di scadenza, anche se è meglio definirla una data entro il quale la struttura ed il sapore del cioccolato viene preservato. Infatti il cioccolato non è un alimento deperibile, quindi non perde sostanzialmente le proprietà nutritive di cui è formato. Maggiore è la gradazione di purezza di cioccolato, e più alto sarà il periodo nel quale il quale le proprietà ed il sapore saranno mantenute.

Il cioccolato fondente resta “lo stesso” anche diversi mesi dopo la scadenza, mentre quello al latte in genere viene modificato nel sapore prima. Il cioccolato “vecchio” perde il sapore e può sviluppare una patina opaca sulla superficie ma resta commestibile anche a distanza di anni, se conservato in un luogo asciutto e fresco.

La situazione cambia sensibilmente con il cioccolato ripieno in quanto il consumo di questa forma, se scaduta, può comportare problemi digestivi. Nocciole o altre creme utilizzate come ripieno infatti sono indisutibilmente portati al deterioramento.