Quale carne fa bene alla salute? Ecco la risposta dell’esperto

La carne è senza dubbio uno degli alimenti chiave che amiamo inserire nella nostra dieta. A meno che si segue una dieta vegetariana o vegana, il consumo di carne è molto apprezzato e appetitoso. Viene infatti grigliata, fritta, impanata, al forno, fatta a spezzatino, tritata per fare hamburgers. Insomma, con la carne si possono creare moltissime ricette.

La carne si divide in due principali categorie: quella bianca e quella rossa.

La differenza tra carne rossa e carne bianca

La carne è conosciuta per essere grande fonte di zinco, potassio, magnesio e vitamine del gruppo B. E’ ricca di proteine nobili, fondamentali per il nostro organismo, e apporta circa 20 gr di proteine per 100gr . Ci sono comunque un paio di differenza tra la carne rossa e quella bianca.

La carne rossa ha un contenuto di ferro maggiore, e il consumo frequente può’ portare anche a patologie gravi come il diabete o certi tipi di tumori, come quello del colon-retto. La carne rossa risulta coma di grassi saturi, i quali, se consumati in eccesso portano appunto all’aumento del peso corporeo o a certe patologie.

Per quanto riguarda la carne bianca, la concentrazione di grassi risulta inferiore, oltre a risultare più morbida e digeribile. La carne bianca è anche più magra di quella rossa.

Cos’è la carne bianca

La carne è “bianca” quando il suo contenuto di mioglobina è basso. La mioglobina è quella proteina presente nei muscoli degli animali per il trasporto di ossigeno.

La concentrazione è proporzionale all’età dell’animale e agli sforzi muscolari che essi devono compiere. Le carni bianche sono quelle di coniglio, pollo e di tacchino, ovvero animali da cortile. Ma anche quelle di suino, agnello e vitello, in quanto animali giovani, sono carni bianche. Precisiamo comunque che la carne di suino è considerata una sorta di via di mezzo, perché nonostante il suo colore sia chiaro, il contenuto di mioglobina è alto tanto quanto a quello della carne rossa.

Quale carne è migliore per la salute?

Considerando il fatto che l’eccessivo consumo di carne rossa porta a conseguenze gravi a cui nessuno vorrebbe andare incontro, è facile dire che le carni bianchi, a prescindere piu’ leggere delle prime, si addicono meglio alla nostra salute.

Tuttavia, non significa che bisogna eccedere con il consumo. Ricordate, ogni alimento non fa male alla salute a meno che non si esageri con le porzioni. E infine, è importante cucinare per bene la carne bianca. Al contrario di quella rossa, che può’ anche essere mangiata al sangue, la carne bianca non cucinata a puntino provoca intossicazioni alimentari.