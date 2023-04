Napoli – Nella serata di ieri un uomo di 53 anni già conosciuto alle Forze dell’Ordine, è stato colpito all’addome con una coltellata mentre era in fila alle casse del noto centro commerciale “Azzurro” in Via Cupa Vicinale Cintia, grande paura tra i clienti.

Napoli, uomo accoltellato all’addome al centro commerciale: paura tra i clienti

Il fatto è accaduto poco prima della chiusura del centro commerciale. Secondo le prima ricostruzioni l’uomo ferito era in fila per poter pagare, quando un 33enne per motivi ancora sconosciuti ha lasciato partire un fendente colpendo all’addome l’uomo, che è stato poi trasportato al vicino ospedale San Paolo dove la prognosi è stata di 12 giorni di guarigione.

Sia il ferito che l’accoltellatore hanno già precedenti penali, e quest’ultimo è stato denunciato per lesioni personali. Lo spavento tra i presenti è stato tantissimo, in molti pensavano che si trattasse di un gesto di uno squilibrato come accaduto qualche mese fa in Brianza, ma invece dopo la coltellata il 33enne si è subito dileguato per poi essere intercettato dai Carabinieri.

Le indagini sono in corso per capire il movente del gesto e se tra i due sia nato un alterco all’interno del centro commerciale o se si sia trattato di un avvertimento tra clan rivali.

Intanto quello che è al momento si sa è la paura vissuta da tutti i presenti tra cui molti bambini, in una zona che vede la criminalità sempre al centro dell’attenzione in una zona come il Rione Traiano, dove lo spaccio di stupefacenti è la maggior fonte di guadagno.

I carabinieri non hanno voluto rendere noti i nomi dei due uomini coinvolti, ma le indagini continuano spedite per fare chiarezza sull’accaduto, l’ennesimo episodio di violenza probabilmente legato alla malavita.