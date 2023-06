Le considerazioni sollevate dai media sull’attività dei cartomanti

Ogni volta che i media segnalano la condotta deprecabile di un cartomante fanno riferimento ad episodi nei quali l’operatore esoterico ha manifestato l’intenzione di raggirare un suo cliente al fine di ricevere esorbitanti pagamenti per la sua singolare attività. Promettendo cioè di predire il futuro e di risolvere situazioni amorose critiche, tale soggetto avrebbe nei casi evidenziati dai mezzi di comunicazione di massa accumulato straordinari guadagni senza raggiungere lo scopo prefissato. Posto che ogni vicenda va attentamente indagata prima di essere oggetto di un giudizio definitivo, occorre sottolineare inoltre che la determinazione mostrata dai media nel pubblicare queste notizie non risponde soltanto al desiderio di attrarre lettori, ma è al contempo lo specchio di una refrattarietà diffusa rispetto al mondo della cartomanzia. Non si accetta l’idea che per interpretare la realtà si abbandoni la ragione a favore di modalità conoscitive la cui attendibilità non risulta fondata su dati scientifici. In questo contesto, dunque, la lettura dei tarocchi viene considerata come uno strumento in grado solo di proporre mere congetture che sono dirette a influenzare il destino di persone che credono fermamente nei suoi responsi. L’atteggiamento contrario a queste pratiche esoteriche si scontra tuttavia con l’ampio consenso registrato dai cartomanti che continuano evidentemente a suscitare nell’anima di innumerevoli clienti una fiducia pressochè incrollabile. I motivi che alimentano la curiosità della gente verso l’universo esoterico hanno certamente a che fare con l’istinto dell’essere umano di non arrestarsi alla superficie delle cose, ma di esplorare linguaggi perfino misteriosi pur di approdare a verità ultime. Tale inquietudine riguarda nei consulti di cartomanzia il tema amoroso o con maggiore precisione ogni aspetto spiacevole che genera la crisi irreversibile di una coppia.

L’amore nell’interpretazione dei cartomanti

E’ indubbio che coloro che si rivolgono ai cartomanti siano mossi dal desiderio di fermare l’involuzione deprimente della loro relazione amorosa attraverso suggerimenti puntuali che discendono dall’interpretazione delle carte. Attribuendo agli operatori esoterici la missione di svelare i segreti del partner, i suoi eventuali tradimenti o le ragioni che giustificano una sua posizione apatica all’interno della coppia, i clienti affidano sostanzialmente la gestione della loro vita privata al cartomante di fiducia. Quest’ultimo tenterà di trovare nei simboli legati alle carte le risposte a ogni sensazione dolorosa che il cliente sta vivendo in una storia d’amore che volge sfortunatamente alla sua conclusione. In particolare analizzerà il comportamento del partner per scoprire se esiste ancora in lui la voglia di condividere con la sua ” amabile metà ” un cammino in comune e si concentrerà soprattutto sulle scelte da adottare per persuaderlo dell’importanza di rafforzare il progetto amoroso. Il consulto di cartomanzia, quindi, rappresenta per il cliente un momento di riflessione fondamentale per intendere se è opportuno insistere sulla riconquista del partner o viceversa è consigliabile prendere sia pure amaramente atto che ormai la sua distanza emotiva risulta incolmabile. Laddove l’operatore esoterico, nello svolgimento della sua attività interpretativa, intuisca che non è più possibile individuare spiragli per riavvicinare il partner, deve onestamente comunicarlo al suo cliente. In caso contrario paleserebbe una decisione che potrebbe provocare le sgradite conseguenze, spesso denunciate dai media, che mettono in cattiva luce questo antico mestiere tanto stigmatizzato quanto accolto con grande favore dagli appassionati del mondo esoterico. Pertanto i cartomanti leali devono assumersi la responsabilità etica di offrire consigli fino a che non si accorgano della loro inutilità rispetto al fallimento irreparabile di un rapporto di coppia.

Una nuova modalità di sviluppare consulti di cartomanzia

Da due decenni si sono affermate società che hanno stabilito di promuovere al telefono una lettura dei tarocchi. Allontanandosi cioè dalla prassi per la quale da sempre il cliente si reca presso lo studio di un cartomante per ascoltare le sue valutazioni, tali aziende offrono la possibilità di chiamare uno dei loro operatori esoterici in qualsiasi momento della giornata. E’ indubbio che la nuova modalità di comunicare tra cartomanti e clienti abbia facilitato il loro rapporto visto che oggi è possibile contattare l’operatore esoterico con urgenza e dunque da un luogo nel quale il cliente si trova nell’attimo in cui si verifica un evento eclatante nella sua vita. Non è un caso che queste imprese realizzino fatturati invidiabili in vista di un numero di richieste relative all’interpretazione dei tarocchi che, anzichè regredire, aumenta ogni anno in modo esponenziale.